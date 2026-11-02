'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी

2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायणम्' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज बना हुआ है. फिल्म की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म से रणबीर कपूर और साई पल्लवी का लुक जारी किया जा चुका है, जिसके बाद लोग रवि दुबे को लक्ष्मण के किरदार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे. ऐसे में अब ये इंतजार खत्म हो गया है. फिल्म से उनका सोलो पोस्टर जारी किया जा चुका है.

रवि दुबे का लक्ष्मण के अवतार में पोस्टर जारी किया गया तो फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. उन्हें पहली बार लक्ष्मण के रोल में देख लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं. उनकी तुलना राम बने रणबीर कपूर तक से की जानी लगी है. चलिए बताते हैं कैसा है रवि दुबे का लक्ष्मण अवतार में पोस्टर.

तीर-धनुष के साथ गुस्सैल अंदाज में दिखे रवि दुबे

दरअसल, रवि दुबे ने इंस्टाग्राम पर 'रामायणम्' से लक्ष्मण का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें पीक डिटेलिंग की गई है. उनके पीछे का बैकग्राउंड जंगल का है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये पोस्टर वनवास की झलक को दिखाता है. वहीं, इसमें एक्टर को तीर-धनुष से किसी पर निशाना साधते हुए दिखाया गया है और वो काफी गुस्सैल अंदाज में नजर आते हैं. फैंस उनका लुक देखकर क्रेजी हो गए हैं और जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

यूजर्स बोले- 'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...'

वहीं, रवि दुबे को लक्ष्मण अवतार में देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. उनके लुक ने फिल्म की रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है. एक यूजर ने लिखा, 'रामायणम् के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड रवि दुबे को जाता है.' दूसरे ने लिखा, 'ये इस साल की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी.' तीसरे ने लिखा, 'सुनील लहरी जी की झलक दिख रही है.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बुकिंग शुरू कर दो सिंगल थिएटर के लिए.' इसी तरह से रवि दुबे के लुक पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बहरहाल, 'रामायणम्' से पहले ही राम और सीता के पोस्टर जारी किए जा चुके हैं. लक्ष्मण की भी झलक पहले देखने के लिए मिल गई थी लेकिन पहली बार उनका सोलो पोस्टर जारी किया गया है. हालांकि, अभी तक हनुमान के लुक से पर्दा नहीं उठा है, जिसका भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है. खैर फिल्म को सिनेमाघरों में 5 नवंबर को दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. इसका निर्देशन 'दंगल' फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी कर रहे हैं और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं.