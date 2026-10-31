रिपोर्ट में समय पर पढ़ाई पूरी न करने और देरी से पढ़ाई पूरी करने के अंतर को उजागर किया गया है. देर से एडमिशन लेने और एक ही कक्षा में बार-बार रुकने की वजह से बच्चे अपनी उम्र के सामान्य स्तर से काफी पीछे छूट जाते हैं. दुनिया भर में लोअर सेकेंडरी स्तर पर समय पर और देरी से पढ़ाई पूरी करने वालों के बीच 4 प्रतिशत अंकों का अंतर है, जबकि कमाई वाले देशों में यह अंतर बढ़कर 9 प्रतिशत अंक हो जाता है. वहीं 2000 के बाद से प्राथमिक शिक्षा में क्लास रिपीट करने के मामलों में 62 प्रतिशत और लोअर सेकेंडरी में 38 प्रतिशत की कमी आई है. लेकिन इससे कुल कंप्लीशन रेट में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी.