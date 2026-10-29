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कौन है IPS आदित्य मिश्रा? जिनके तबादले से भावुक हुए बालाघाट के लोग
आईपीएस आदित्य मिश्रा को उनके सख्त प्रशासनिक रवैया और जनता के बीच जुड़ाव के लिए जाना जाता है. बालाघाट में एसपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया.
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक हलकों में हुए बड़े फेरबदल के बाद 2018 बैच के चर्चित और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आदित्य मिश्रा का बालाघाट से तबादला कर दिया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत अब उन्हें देवास जिले के नए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई. आदित्य मिश्रा के तबादले के बाद से ही बालाघाट जिले के लोगों में एक अलग ही भावुकता और चर्चा का माहौल देखने को मिला है. सोशल मीडिया पर लोग उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं और उनके पुराने वीडियो और उपलब्धियां को शेयर कर रहे हैं. बालाघाट वासियों का कहना है कि ऐसा एसपी उन्हें दोबारा मिलना मुश्किल है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:40 PM (IST)
Tags :Education News ABP LIVE
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