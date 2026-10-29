कौन है IPS आदित्य मिश्रा? जिनके तबादले से भावुक हुए बालाघाट के लोग

वहीं भारतीय पुलिस सेवा में आने के बाद से आदित्य मिश्रा ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी. इंदौर में उन्होंने ट्रेनी एएसपी के रूप में शुरुआत की. इसके बाद बालाघाट में एएसपी (बैहर) और एएसपी (नक्सल ऑपरेशन) की जिम्मेदारी संभाली. वहीं राजगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यकाल संभाला. इसके बाद बालाघाट में एसपी के पद पर लंबे समय तक सेवाएं दी, अब 27 अक्टूबर 2026 को प्रशासनिक आदेश के तहत उन्हें देवास जिले के एसपी की नई कमान सौंपी गई.