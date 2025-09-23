अमेरिका में रहकर गूगल में नौकरी करते हैं कितने भारतीय, H-1B वीजा नियम बदलने के बाद उनकी नौकरी पर कितना संकट?

अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने वाले भारतीयों की संख्या लाखों में है. खासकर गूगल जैसी टेक कंपनियों में भारतीयों की बड़ी संख्या है. रिपोर्ट के अनुसार गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों में काफी प्रतिशत विदेशी हैं और उनमें से ज्यादातर भारतीय हैं. ये लोग अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.