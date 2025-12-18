हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीसरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स

सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स

BTSC ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कुल 191 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आप 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Dec 2025 08:11 AM (IST)
BTSC ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कुल 191 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आप 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है इस भर्ती के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत कुल 191 रिक्त पदों को भरा जाएगा यह भर्ती 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का मौका है आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.

BTSC पंप ऑपरेटर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर लें.
BTSC पंप ऑपरेटर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है इच्छुक उम्मीदवार 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर लें.
इस भर्ती के माध्यम से कुल 191 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी इनमें जनरल वर्ग के लिए 77 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद, एससी के लिए 31 पद, एसटी के लिए 2 पद, ईबीसी के लिए 33 पद, बीसी के लिए 23 पद और बीसी महिला वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं.
इस भर्ती के माध्यम से कुल 191 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी इनमें जनरल वर्ग के लिए 77 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद, एससी के लिए 31 पद, एसटी के लिए 2 पद, ईबीसी के लिए 33 पद, बीसी के लिए 23 पद और बीसी महिला वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं.
Published at : 18 Dec 2025 08:11 AM (IST)
