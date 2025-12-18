सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स

इस भर्ती के माध्यम से कुल 191 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी इनमें जनरल वर्ग के लिए 77 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद, एससी के लिए 31 पद, एसटी के लिए 2 पद, ईबीसी के लिए 33 पद, बीसी के लिए 23 पद और बीसी महिला वर्ग के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं.