सरकारी नौकरी का मौका, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बड़ी भर्ती; जानें पूरी डिटेल्स
BTSC ने पंप ऑपरेटर के 191 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कुल 191 रिक्त पदों को भरा जाएगा. आप 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है इस भर्ती के जरिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत कुल 191 रिक्त पदों को भरा जाएगा यह भर्ती 10वीं और ITI पास उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी का मौका है आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है.
Published at : 18 Dec 2025 08:11 AM (IST)
