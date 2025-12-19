12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन

एक्सप्लोरर
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन
CBSE Jobs 2025: सीबीएसई ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली 124 पदों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 27 दिसंबर 2025 कर दी अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका सामने आया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपनी भर्ती प्रक्रिया की आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.
Published at : 19 Dec 2025 09:08 AM (IST)
नौकरी
