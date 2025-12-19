हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन

12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन

CBSE Jobs 2025: सीबीएसई ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली 124 पदों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 27 दिसंबर 2025 कर दी अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 19 Dec 2025 09:08 AM (IST)
CBSE Jobs 2025: सीबीएसई ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली 124 पदों की भर्ती में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 27 दिसंबर 2025 कर दी अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका सामने आया है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने अपनी भर्ती प्रक्रिया की आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.

पहले आवेदन की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब उम्मीदवार 27 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
पहले आवेदन की आखिरी तारीख 22 दिसंबर 2025 तय की गई थी, लेकिन अब उम्मीदवार 27 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिली है, जो किसी वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे. सीबीएसई की यह भर्ती कुल 124 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्त से जुड़े कई पद शामिल हैं.
इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिली है, जो किसी वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे. सीबीएसई की यह भर्ती कुल 124 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्त से जुड़े कई पद शामिल हैं.
Published at : 19 Dec 2025 09:08 AM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
