12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन

इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिली है, जो किसी वजह से समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे. सीबीएसई की यह भर्ती कुल 124 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्त से जुड़े कई पद शामिल हैं.