एक्सप्लोरर
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ने भर्ती निकाली है इस भर्ती के तहत साइंटिफिक ऑफिसर और लैब असिस्टेंट सहित कुल 30 पदों पर नियुक्ति होगी योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे ?
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी की ओर से सरकारी भर्ती निकाली गई है इस भर्ती के तहत साइंटिफिक ऑफिसर से लेकर लेबोरेटरी असिस्टेंट तक कुल 30 पदों पर नियुक्ति होगी.
1/6
2/6
Published at : 20 Dec 2025 06:52 AM (IST)
Tags :JObs NFSU Recruitment 2025
नौकरी
5 Photos
12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, CBSE ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई; अब इस दिन तक करें आवेदन
नौकरी
7 Photos
ट्रेन के TTE को सैलरी ज्यादा मिलती है या स्टेशन के TC को, 8वें वेतन आयोग से किसे ज्यादा फायदा?
नौकरी
6 Photos
पुलिस SI के 140 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, 70 हजार मिलेगी सैलरी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, OSSC CGL 2026 के तहत ग्रुप-B और C में बंपर भर्ती; जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
उस्माद हादी की हत्या, यूनुस सरकार पर शक, ISI भी शामिल? बांग्लादेश में बवाल की 3 थ्योरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विपक्ष नहीं चाहता लोकतंत्र हो मजबूत', SIR पर टिप्पणी करने वालों को CM योगी ने दिया दो टूक जवाब
बॉलीवुड
'धुरंधर' के आगे नहीं चला 'अवतार' का दम, पहले दिन किया इतना कलेक्शन
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion