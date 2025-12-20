हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई

NFSU में नौकरी का बेहतरीन मौका, ये कैंडिडेट्स फटाफट करें अप्लाई

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ने भर्ती निकाली है इस भर्ती के तहत साइंटिफिक ऑफिसर और लैब असिस्टेंट सहित कुल 30 पदों पर नियुक्ति होगी योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे ?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Dec 2025 06:52 AM (IST)
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी ने भर्ती निकाली है इस भर्ती के तहत साइंटिफिक ऑफिसर और लैब असिस्टेंट सहित कुल 30 पदों पर नियुक्ति होगी योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानें कैसे ?

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी की ओर से सरकारी भर्ती निकाली गई है इस भर्ती के तहत साइंटिफिक ऑफिसर से लेकर लेबोरेटरी असिस्टेंट तक कुल 30 पदों पर नियुक्ति होगी.

फोरेंसिक साइकोलॉजी और हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के एक एक पद हैं मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स और डीएनए फोरेंसिक्स के लिए कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के भी एक एक पद रखे गए हैं.
फोरेंसिक साइकोलॉजी और हैप्पीनेस एंड वेलबीइंग के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के एक एक पद हैं मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स और डीएनए फोरेंसिक्स के लिए कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के भी एक एक पद रखे गए हैं.
मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का एक पद शामिल है लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा 24 पद खाली रखे गए हैं.
मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का एक पद शामिल है लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा 24 पद खाली रखे गए हैं.
