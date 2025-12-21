भारत के 1000 रुपये इस देश में बन जाते हैं लाखों, लेकिन क्या सच में बढ़ जाती है आपकी कमाई?

दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां भारतीय रुपये की कीमत गिनती में कम लगती है, लेकिन वहां की स्थानीय मुद्रा में बदलते ही रकम लाखों में पहुंच जाती है. हम बात कर रहे हैं लाओस की, जहां भारतीय 1000 रुपये की कीमत करीब 2,41,952.26 लाओशियन किप हो जाती है.