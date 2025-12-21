एक्सप्लोरर
भारत के 1000 रुपये इस देश में बन जाते हैं लाखों, लेकिन क्या सच में बढ़ जाती है आपकी कमाई?
भारत के 1000 रुपये लाओस में लाखों किप में बदल जरूर जाते हैं, लेकिन इससे आपकी असली कमाई या खरीदने की ताकत नहीं बढ़ती. आइए डिटेल्स जानते हैं...
अगर आपसे कहा जाए कि भारत के सिर्फ 1000 रुपये किसी दूसरे देश में जाकर लाखों में बदल जाते हैं, तो शायद आपको यकीन न हो. लेकिन यह बिल्कुल सच है.
Published at : 21 Dec 2025 09:11 AM (IST)
