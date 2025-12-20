बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,आज से शुरू हो रहे आवेदन

बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती में कुल 514 पद शामिल हैं ये पद अलग अलग मैनेजमेंट स्केल में भरे जाएंगे जिसमें एमएमजीएस टू एमएमजीएस थ्री और एसएमजीएस फोर शामिल हैं सबसे ज्यादा पद एमएमजीएस टू स्केल के लिए रखे गए हैं जिससे युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके.