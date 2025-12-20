हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,आज से शुरू हो रहे आवेदन

बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,आज से शुरू हो रहे आवेदन

बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Dec 2025 10:05 AM (IST)
बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जानें आवेदन प्रक्रिया.

अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है इस भर्ती के जरिए कुल 514 पदों को भरा जाएगा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और देश भर के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं.

बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती में कुल 514 पद शामिल हैं ये पद अलग अलग मैनेजमेंट स्केल में भरे जाएंगे जिसमें एमएमजीएस टू एमएमजीएस थ्री और एसएमजीएस फोर शामिल हैं सबसे ज्यादा पद एमएमजीएस टू स्केल के लिए रखे गए हैं जिससे युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके.
बैंक ऑफ इंडिया की इस भर्ती में कुल 514 पद शामिल हैं ये पद अलग अलग मैनेजमेंट स्केल में भरे जाएंगे जिसमें एमएमजीएस टू एमएमजीएस थ्री और एसएमजीएस फोर शामिल हैं सबसे ज्यादा पद एमएमजीएस टू स्केल के लिए रखे गए हैं जिससे युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से होगी जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी तय की गई है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर लें.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से होगी जबकि आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी तय की गई है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर लें.
Published at : 20 Dec 2025 10:05 AM (IST)
