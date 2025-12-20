एक्सप्लोरर
बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी,आज से शुरू हो रहे आवेदन
बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है जानें आवेदन प्रक्रिया.
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है इस भर्ती के जरिए कुल 514 पदों को भरा जाएगा आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और देश भर के योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 10:05 AM (IST)
