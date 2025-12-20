एक्सप्लोरर
ITI वालों के लिए सुनहरा मौका ,पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स में 225 पदों पर भर्ती,जानें कैसे करें आवेदन ?
रेलवे की PLW फैक्ट्री में अप्रेंटिस बनने का शानदार मौका है कुल 225 पदों पर भर्ती उम्मीदवार 22 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने का आखिरी मौका आइये जानें आवेदन प्रक्रिया.
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPPKVVCL ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकाली है इस भर्ती में कुल 4009 से ज्यादा पद भरे जाएंगे अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है.
Published at : 20 Dec 2025 02:41 PM (IST)
