ट्रेन के TTE को सैलरी ज्यादा मिलती है या स्टेशन के TC को, 8वें वेतन आयोग से किसे ज्यादा फायदा?

ट्रेन के TTE को सैलरी ज्यादा मिलती है या स्टेशन के TC को, 8वें वेतन आयोग से किसे ज्यादा फायदा?

रेलवे में TTE और स्टेशन TC दोनों की सैलरी शहर और अलाउंस पर निर्भर करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद किसे कितना फायदा होगा.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Dec 2025 05:16 PM (IST)
रेलवे में TTE और स्टेशन TC दोनों की सैलरी शहर और अलाउंस पर निर्भर करती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद किसे कितना फायदा होगा.

रेलवे में सफर करने वाले हर यात्री ने कभी न कभी TTE यानी टिकट परीक्षक और TC यानी स्टेशन टिकट कलेक्टर को देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की सैलरी में कितना अंतर होता है और 8वें वेतन आयोग से किसे ज्यादा फायदा होगा?

ट्रेन में काम करने वाले टीटीई की सैलरी शहर और क्लास के अनुसार बदलती रहती है. उनका बेसिक पे लगभग 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक होता है.
ट्रेन में काम करने वाले टीटीई की सैलरी शहर और क्लास के अनुसार बदलती रहती है. उनका बेसिक पे लगभग 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक होता है.
इसके अलावा टीटीई को X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से अलग-अलग अलाउंस मिलते हैं. कुल मिलाकर टीटीई की सैलरी 30,000 रुपये से 80,000 रुपये तक जा सकती है.
इसके अलावा टीटीई को X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से अलग-अलग अलाउंस मिलते हैं. कुल मिलाकर टीटीई की सैलरी 30,000 रुपये से 80,000 रुपये तक जा सकती है.
Published at : 18 Dec 2025 05:16 PM (IST)
Tags :
Education JObs TTE Salary India

