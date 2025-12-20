एक्सप्लोरर
10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?
MPPKVVCL ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है अभ्यर्थी फॉर्म भरकर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया .
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बहुत बड़ा है MP की विद्युत वितरण कंपनी ने 4009 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है और सबसे अच्छी बात ये है कि ज्यादातर पदों पर इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी सलेक्शन टेस्ट मेरिट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए होगा.
1/6
2/6
Published at : 20 Dec 2025 02:08 PM (IST)
Tags :10th Pass Jobs JObs MPPKVVCL
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
बिहार
'मिलकर लेंगे अपमान का बदला', RJD विधायक ने नुसरत परवीन को दिया पार्टी में आने का न्योता
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion