10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए जबकि अधिकतम उम्र 40 साल रखी गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी उम्र की गणना नोटिफिकेशन में दी गई तारीख के अनुसार की जाएगी इसलिए आवेदन से पहले ऑफिशियल जानकारी जरूर देख लें.