10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?

10वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी; जानें कैसे ?

MPPKVVCL ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है अभ्यर्थी फॉर्म भरकर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया .

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Dec 2025 02:08 PM (IST)
MPPKVVCL ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है अभ्यर्थी फॉर्म भरकर इस मौके का फायदा उठा सकते हैं जानें आवेदन प्रक्रिया .

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बहुत बड़ा है MP की विद्युत वितरण कंपनी ने 4009 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है और सबसे अच्छी बात ये है कि ज्यादातर पदों पर इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी सलेक्शन टेस्ट मेरिट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए होगा.

इस भर्ती के तहत अलग अलग तरह के पद निकाले गए हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल जूनियर इंजीनियर लाइन अटेंडेंट या लाइनमैन के सबसे ज्यादा पद हैं इसके अलावा टेस्टिंग असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर और कानून सहायक जैसे पद भी शामिल हैं ताकि अलग अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकें.
इस भर्ती के तहत अलग अलग तरह के पद निकाले गए हैं जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और सिविल जूनियर इंजीनियर लाइन अटेंडेंट या लाइनमैन के सबसे ज्यादा पद हैं इसके अलावा टेस्टिंग असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर और कानून सहायक जैसे पद भी शामिल हैं ताकि अलग अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकें.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए जबकि अधिकतम उम्र 40 साल रखी गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी उम्र की गणना नोटिफिकेशन में दी गई तारीख के अनुसार की जाएगी इसलिए आवेदन से पहले ऑफिशियल जानकारी जरूर देख लें.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए जबकि अधिकतम उम्र 40 साल रखी गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार उम्र सीमा में छूट दी जाएगी उम्र की गणना नोटिफिकेशन में दी गई तारीख के अनुसार की जाएगी इसलिए आवेदन से पहले ऑफिशियल जानकारी जरूर देख लें.
Published at : 20 Dec 2025 02:08 PM (IST)
10th Pass Jobs JObs MPPKVVCL
