SSC CGL Tier-1 2025 का रिजल्ट जारी, जानिए चयन प्रक्रिया और कट-ऑफ की पूरी जानकारी
SSC CGL Tier-1 2025 का रिजल्ट जारी हुआ है. एग्जाम में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रिजल्ट और कट-ऑफ अंक देख सकते हैं.
कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने SSC CGL Tier 1 2025 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है यह परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अब अपनी योग्यता स्थिति यानी Qualified या Not Qualified चेक कर सकते हैं
Published at : 19 Dec 2025 03:37 PM (IST)
