IIT इंदौर में फैकल्टी भर्ती, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन का मौका
IIT इंदौर ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-I, ग्रेड-II और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया.
अगर आप IIT इंदौर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा मौका है. IIT इंदौर ने विभिन्न विभागों में फैकल्टी पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 03 Jan 2026 10:31 AM (IST)
