IIT इंदौर में फैकल्टी भर्ती, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन का मौका

इस भर्ती में सभी पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में Ph.D. डिग्री होना अनिवार्य है.इसके साथ ही उम्मीदवार का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए. असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड-I के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव जरूरी है, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लगभग 6 साल का अनुभव होना अनिवार्य है.