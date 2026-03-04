हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 10वीं के बाद कौन का करियर चुनें?

अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो जानिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई, कौन-सी परीक्षा और कौन-सी खूबियां जरूरी होती हैं.आइये जानते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 04 Mar 2026 08:37 AM (IST)
अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो जानिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई, कौन-सी परीक्षा और कौन-सी खूबियां जरूरी होती हैं.आइये जानते हैं.

अंतरिक्ष की दुनिया हर किसी को आकर्षित करती है.चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर जाने का सपना अगर आपके दिल में है, तो उसकी शुरुआत 10वीं के बाद सही विषय चुनने से होती है. सही पढ़ाई, सही दिशा और कड़ी मेहनत से आप भी एस्ट्रोनॉट बनने की राह पकड़ सकते हैं.

1/6
अगर आप 10वीं के बाद ही एस्ट्रोनॉट बनने का लक्ष्य तय कर लेते हैं और साइंस स्ट्रीम चुनकर मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो यह सपना हकीकत बन सकता है. मजबूत बेसिक्स, सही कॉलेज, कठिन ट्रेनिंग और लगातार मेहनत ही आपको अंतरिक्ष तक पहुंचा सकती है. अंतरिक्ष की यह उड़ान आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है जरूरत है सही दिशा और मजबूत इरादों की.
अगर आप 10वीं के बाद ही एस्ट्रोनॉट बनने का लक्ष्य तय कर लेते हैं और साइंस स्ट्रीम चुनकर मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो यह सपना हकीकत बन सकता है. मजबूत बेसिक्स, सही कॉलेज, कठिन ट्रेनिंग और लगातार मेहनत ही आपको अंतरिक्ष तक पहुंचा सकती है. अंतरिक्ष की यह उड़ान आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है जरूरत है सही दिशा और मजबूत इरादों की.
2/6
इसके साथ ही आपको शुरू से ही अपनी फिजिकल फिटनेस, मानसिक मजबूती और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए अनुशासन, टीमवर्क और धैर्य बेहद जरूरी होते हैं. अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ साइंस प्रोजेक्ट्स, ओलंपियाड, रिसर्च इंटर्नशिप और टेक्निकल स्किल्स पर काम करते हैं, तो आपका प्रोफाइल और मजबूत बनता है. सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से आप अपने इस बड़े सपने की ओर एक-एक कदम बढ़ा सकते है.
इसके साथ ही आपको शुरू से ही अपनी फिजिकल फिटनेस, मानसिक मजबूती और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए अनुशासन, टीमवर्क और धैर्य बेहद जरूरी होते हैं. अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ साइंस प्रोजेक्ट्स, ओलंपियाड, रिसर्च इंटर्नशिप और टेक्निकल स्किल्स पर काम करते हैं, तो आपका प्रोफाइल और मजबूत बनता है. सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से आप अपने इस बड़े सपने की ओर एक-एक कदम बढ़ा सकते है.
Published at : 04 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Education Career As Astronaut Space Career

शिक्षा फोटो गैलरी

