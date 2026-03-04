एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 10वीं के बाद कौन का करियर चुनें?

इसके साथ ही आपको शुरू से ही अपनी फिजिकल फिटनेस, मानसिक मजबूती और कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए. स्पेस सेक्टर में काम करने के लिए अनुशासन, टीमवर्क और धैर्य बेहद जरूरी होते हैं. अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ साइंस प्रोजेक्ट्स, ओलंपियाड, रिसर्च इंटर्नशिप और टेक्निकल स्किल्स पर काम करते हैं, तो आपका प्रोफाइल और मजबूत बनता है. सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से आप अपने इस बड़े सपने की ओर एक-एक कदम बढ़ा सकते है.