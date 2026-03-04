एक्सप्लोरर
एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 10वीं के बाद कौन का करियर चुनें?
अगर आप अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं तो जानिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन-सी पढ़ाई, कौन-सी परीक्षा और कौन-सी खूबियां जरूरी होती हैं.आइये जानते हैं.
अंतरिक्ष की दुनिया हर किसी को आकर्षित करती है.चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर जाने का सपना अगर आपके दिल में है, तो उसकी शुरुआत 10वीं के बाद सही विषय चुनने से होती है. सही पढ़ाई, सही दिशा और कड़ी मेहनत से आप भी एस्ट्रोनॉट बनने की राह पकड़ सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 04 Mar 2026 08:36 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस कीं, छात्रों को मिली राहत
शिक्षा
6 Photos
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज
शिक्षा
6 Photos
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
NEET UG 2026 के लिए फटाफट करें रजिस्ट्रेशन, बेहद करीब है लास्ट डेट
शिक्षा
इजरायल-ईरान जंग के बीच CBSE ने मिडिल ईस्ट में टाली 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानें ताजा अपडेट
शिक्षा
UPSC CSE एग्जाम का रिजल्ट जल्द होगा जारी, इस तरह कर सकेंगे नतीजे चेक
शिक्षा
रेलवे में 22 हजार नौकरियों का सुनहरा मौका! आरआरबी ग्रुप डी के लिए बढ़ी आखिरी तारीख
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion