एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस कीं, छात्रों को मिली राहत

एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड (भाग 2) जारी की, इस पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नामक अध्याय था. इसी अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक से एक भाग शामिल था, जिस पर आपत्ति जताई गई.