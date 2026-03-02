एक्सप्लोरर
एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस कीं, छात्रों को मिली राहत
मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद एनसीईआरटी ने तुरंत पुस्तक की बिक्री रोक दी और खरीदी गई कॉपी वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
हाल ही में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एक नई पुस्तक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया. इस पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़ा एक अध्याय शामिल था, जिस पर आपत्ति जताई गई. मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद एनसीईआरटी ने तुरंत पुस्तक की बिक्री रोक दी और खरीदी गई कॉपी वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस पूरे घटनाक्रम से छात्रों और अभिभावकों में चिंता थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
Published at : 02 Mar 2026 10:05 AM (IST)
