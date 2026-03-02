एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस कीं, छात्रों को मिली राहत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाएनसीईआरटी ने कक्षा 8 की 38 में से 31 सामाजिक विज्ञान की किताबें वापस कीं, छात्रों को मिली राहत

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Mar 2026 10:05 AM (IST)
हाल ही में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की एक नई पुस्तक को लेकर बड़ा विवाद सामने आया. इस पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़ा एक अध्याय शामिल था, जिस पर आपत्ति जताई गई. मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद एनसीईआरटी ने तुरंत पुस्तक की बिक्री रोक दी और खरीदी गई कॉपी वापस मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस पूरे घटनाक्रम से छात्रों और अभिभावकों में चिंता थी, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड (भाग 2) जारी की, इस पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नामक अध्याय था. इसी अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार शीर्षक से एक भाग शामिल था, जिस पर आपत्ति जताई गई.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत संज्ञान लिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस सामग्री पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि न्यायपालिका की छवि को खराब करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी.
Published at : 02 Mar 2026 10:05 AM (IST)
