कैसे कर सकते हैं CUET UG एग्जाम की तैयारी? यहां जान लें बेहद आसान तरीका

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) अब भारत में अंडर ग्रेजुएट (UG) कोर्सेज में प्रवेश पाने का मुख्य माध्यम बन गया है. पहले अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन अब वन इंडिया, वन एग्जाम के उद्देश्य से यह परीक्षा आयोजित की जाती है. CUET की जिम्मेदारी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के पास है. इस परीक्षा के जरिए छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोर्स चुन सकते हैं और देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. क्योंकि CUET अब ज्यादातर केंद्रीय, राज्य और निजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश का मुख्य माध्यम बन चुका है, इसलिए अच्छे अंक लाने के लिए सही तैयारी और रणनीति बनाना बेहद जरूरी है. अगर आप CUET 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि CUET UG एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं.

CUET UG एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं?

1. CUET परीक्षा का पैटर्न समझें - CUET परीक्षा मुख्य रूप से तीन हिस्सों में होती है. पहला भाषा सेक्शन (Language Test), जिसमें आपसे रीडिंग, ग्रामर और शब्दावली पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं. दूसरा डोमेन/विषय-विशेष टेस्ट (Domain-specific Test), यह आपके चुने हुए विषय से संबंधित होता है और तीसरा जनरल टेस्ट (General Test), इसमें करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, लॉजिकल रीजनिंग आदि शामिल होते हैं. प्रत्येक कॉलेज का अपना परीक्षा पैटर्न हो सकता है. इसलिए जिस कॉलेज में आप एडमिश्न चाहते हैं, उसके अनुसार पैटर्न समझना जरूरी है. CUET की अधिकारिक वेबसाइट पर सभी कॉलेजों के पैटर्न की जानकारी उपलब्ध होती है.

2. कॉलेज और कोर्स की लिस्ट बनाएं - पढ़ाई शुरू करने से पहले यह तय करें कि आप किन यूनिवर्सिटी और कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं. पिछले साल के कट-ऑफ और काउंसलिंग प्रक्रिया की जानकारी जुटाएं. इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके लक्षित कोर्स के लिए कितने अंक चाहिए और उसी के अनुसार तैयारी कर सकते हैं.

3. स्लेब्स की जानकारी लें - CUET का सिलेबस मुख्य रूप से कक्षा 12वीं की NCERT किताबों पर आधारित होता है. प्रत्येक यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है. इसलिए अपने लक्षित कोर्स और कॉलेज के अनुसार सिलेबस की लिस्ट बनाएं, इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि आप जान सकें कि कौन से विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है.

4. टाइम टेबल बनाएं - सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, सही योजना और शेड्यूल बनाना सफलता की कुंजी है. रोजाना 6-8 घंटे पढ़ाई करें. शुरुआत में 1-2 घंटे CUET के लिए और बाकी समय बोर्ड परीक्षाओं के लिए रखें. बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद, CUET की तैयारी पर पूरा ध्यान दें. कठिन विषयों पर ज्यादा समय दें और मजबूत विषयों को नियमित रिवीजन के लिए रखें.

5. मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्न पत्र की प्रैक्टिस - मॉक टेस्ट और पिछले वर्ष के प्रश्नपत्र आपको परीक्षा पैटर्न समझने और समय प्रबंधन सीखने में मदद करते हैं. हफ्ते में कम से कम 1-2 बार मॉक टेस्ट दें. अपनी कमजोरियों और मजबूत हिस्सों का विश्लेषण करें. धीरे-धीरे मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाएं. CBSE कक्षा 12 के सैंपल पेपर्स और CUET सैंपल पेपर्स भी देखें.

6. भाषा की तैयारी - भाषा सेक्शन में अच्छे अंक लाने के लिए रोजाना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें. अखबार (The Hindu, Times of India, दैनिक भारत) पढ़ें. व्याकरण और शब्दावली (Grammar & Vocabulary) पर ध्यान दें. लेख, मैगजीन और ऑनलाइन सामग्री पढ़ें.

7. डोमेन और जनरल टेस्ट की तैयारी - अपने विषय की NCERT किताबें ध्यान से पढ़ें. कठिन टॉपिक्स पर ज्यादा समय दें. मॉक टेस्ट और अभ्यास प्रश्नों से तैयारी मजबूत करें. जनरल टेस्ट के लिए करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान दें. रोजाना समाचार पढ़ना और नोट्स बनाना मददगार होता है.

8. ऑनलाइन और कोचिंग संसाधनों का यूज करें - अगर आपको सेल्फ स्टडी में दिक्कत है तो किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से मदद लें. YouTube और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध वीडियो लेक्चर और मॉक टेस्ट का यूज करें.

