एक्सप्लोरर
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
Diploma Courses After 12th: अगर आप भी 12वीं करने के बाद जल्द नौकरी पाना चाहते हैं तो आप यहां बताए गए डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं. आइए पूरी लिस्ट देखते हैं.
आज के समय में नौकरी पाने के लिए सिर्फ लंबी कॉलेज डिग्री ही एक रास्ता नहीं है. कई ऐसे डिप्लोमा कोर्स हैं जो केवल किताबों की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सीधे काम से जुड़ी सीख देते हैं. इन कोर्स में छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और हाथ से काम करने का अनुभव दिया जाता है.
1/6
2/6
Published at : 28 Feb 2026 01:07 PM (IST)
Tags :Education
शिक्षा
6 Photos
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज
शिक्षा
6 Photos
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कर सकते हैं आवेदन;जानें डिटेल्स
शिक्षा
6 Photos
सोशल साइंस में पढ़ाई करने के बाद किन फील्ड्स में बना सकते हैं करियर? चेक कर लें पूरी लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
शिक्षा
यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का अपडेट होगा पाठ्यक्रम, पढ़ाए जाएंगे AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स
शिक्षा
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
शिक्षा
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया माध्यमिक शिक्षा कैलेंडर जारी, 1 अप्रैल से शुरू होंगी क्लासेज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion