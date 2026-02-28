कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी

डिप्लोमा इन अकाउंटिंग कोर्स कॉमर्स के छात्रों के बीच यह काफी लोकप्रिय है. इसमें हिसाब-किताब, टैक्स, ऑडिट और फाइनेंस प्रबंधन की जानकारी दी जाती है. इस कोर्स के बाद आप अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार या ऑडिटर के रूप में काम कर सकते हैं. इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे नौकरी पाने में आसानी होती है.