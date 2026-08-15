बिहार STET 2026: 17 अगस्त से रजिस्ट्रेशन, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

Bihar STET 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बिहार STET 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त से शुरू होगा. यह परीक्षा बिहार के स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनने की पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है. STET में दो पेपर होंगे. पेपर 1 कक्षा 9 और दसवीं में पढ़ाने के लिए, जबकि पेपर 2 कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ाने के लिए होगा.

17 अगस्त शुरू हो रहे STET आवेदन

बिहार STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 अगस्त 2026 से शुरू होगा. नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशनल क्वालीफिकेशन भरनी होगी. इसके बाद फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर फीस जमा करनी होगी.

क्या है आवेदन के लिए योग्यता?

बिहार STET में एलिजिबिलिटी पेपर के लिए अनुसार अलग-अलग है. पेपर 1 के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन और बीएड योग्यता मांगी गई है. वहीं पेपर-2 के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड योग्यता निर्धारित की गई है. इसके अलावा बीए बीएड, बीएससी बीएड और एमएड जैसी योग्यताएं भी विषय से संबंधित शर्तों के आधार पर स्वीकार की जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी शर्तों को नोटिफिकेशन में जरूर देखना होगा.

150 अंकों की होगी परीक्षा

बिहार STET 2026 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 150 अंकों के होंगे. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड रूप में आयोजित की जाएगी. प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और हर सवाल एक अंक का होगा. परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा. प्रश्न पत्र में 100 अंक संबंधित विषय से होंगे, इसके अलावा 30 अंक शिक्षण कला-पेडागॉजी और 20 अंक सामान्य दक्षताओं से जुड़े होंगे. वहीं परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत, ओबीसी को 45.50 प्रतिशत, ईबीसी को 42.50 प्रतिशत, एससी-एसटी को 40 प्रतिशत, दिव्यांग को 40 प्रतिशत और महिला उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे.

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आयु सीमा और आवेदन फीस

बिहार STET 2026 के लिए सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है. एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों उम्मीदवारों को बिहार सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. वहीं उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 960 रुपये और दोनों पेपर की फीस 1440 रुपये है. वहीं एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवारों के लिए एक पेपर की फीस 760 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये निर्धारित की गई है.

ऐसे भरे स्टेट का फॉर्म

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे पहले उम्मीदवार BSEB की वेबसाइट bsebstet.org. पर जाए.

इसके बाद STET 2026 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी जानकारी भरने के बाद लॉगिन करना होगा.

उसके बाद पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरकर फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब आवेदन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दें.

लास्ट में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

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