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हिंदी न्यूज़शिक्षाResume With Photo: Resume में Photo लगानी चाहिए या नहीं? जानें इसके फायदे और नुकसान

Resume With Photo: Resume में Photo लगानी चाहिए या नहीं? जानें इसके फायदे और नुकसान

Resume With Photo: किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आपका Resume मांगा जाता है. उसके आधार पर ही आपको कौन-सा पद या जिम्मेदारी मिलेगी इसका फैसला होती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Aug 2026 08:22 AM (IST)
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Resume With Photo: जब भी हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो हमारा Resume ही वह पहली चीज होती है जो कंपनी के सामने हमारी छवि बनाती है. एक अच्छा Resume आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने में मदद करता है. Resume बनाते समय अक्सर युवाओं के मन में एक बड़ा असमंजस होता है कि क्या Resume में अपनी फोटो लगानी चाहिए या नहीं. कुछ लोग सोचते हैं कि फोटो लगाने से Resume आकर्षक दिखता है, वहीं कुछ का मानना है कि ऐसा करना प्रोफेशनल नहीं लगता है. 

Resume में फोटो लगाएं या नहीं 

Resume में फोटो लगाने का कोई तय नियम या कानून नहीं है. यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस देश में और किस तरह की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं. भारत में दोनों ही तरह के Resume स्वीकार किए जाते हैं. हालांकि, पिछले कुछ सालों में भारतीय कॉर्पोरेट जगत में भी बिना फोटो वाले Resume को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है. तो वहीं आप अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसी जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वहां Resume में फोटो लगाना सख्त मना है. वहां की कंपनियां पक्षपात के आरोपों से बचने के लिए फोटो वाले Resume को तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं. 

साथ ही यदि आप एविएशन एयरहोस्टेस या पायलट, होटल मैनेजमेंट, एक्टिंग, मॉडलिंग या मीडिया जैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं, जहां आपका लुक और व्यक्तित्व मायने रखता है, तो फोटो लगाना जरूरी होता है. लेकिन अगर आप आईटी, कोडिंग, फाइनेंस या बैंकिंग जैसी डेस्क जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फोटो की कोई जरूरत नहीं होती. 

फोटो लगाने के फायदे और नुकसान

फोटो लगाने का एक फायदा यह होता है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड या ऐसी नौकरी में हैं जहां ग्राहकों से सीधा मिलना-जुलना होता है, तो ऐसे में एक अच्छी प्रोफेशनल फोटो आपका आत्मविश्वास दर्शाती है. वही इसके कुछ नुकसान भी है जैसे कई बार रिक्रूटर फोटो देखकर उम्र, लिंग, जाति या रूप-रंग के आधार पर अनजाने में ही सही, उम्मीदवार के बारे में एक राय बना लेते हैं. इससे काबिलियत पीछे छूट जाती है. साथ ही Resume आमतौर पर एक या अधिकतम दो पेज का होना चाहिए. फोटो लगाने से रिज्यूम में जगह कम हो जाती है, जिसका उपयोग आप अपनी स्किल्स या वर्क एक्सपीरियंस लिखने के लिए कर सकते थे. 

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एक्सपर्ट की सलाह

एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि आप एक सुरक्षित और प्रोफेशनल रास्ता चुनना चाहते हैं, तो रिज्यूम में फोटो न लगाएं. इसकी जगह आप अपने Resume के सबसे ऊपरी हिस्से में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं. लिंक्डइन पर आपकी प्रोफेशनल फोटो लगी होती है, जिससे रिक्रूटर जरूरत पड़ने पर आपका प्रोफाइल और चेहरा दोनों देख सकता है.

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Published at : 15 Aug 2026 08:22 AM (IST)
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