हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाइग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

अब फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना आसान हो गया है.IGNOU ने नया बीएससी कोर्स लॉन्च किया है, जिसे छात्र ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं. यहां जानें कोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Feb 2026 08:39 AM (IST)
अब फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना आसान हो गया है.IGNOU ने नया बीएससी कोर्स लॉन्च किया है, जिसे छात्र ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं. यहां जानें कोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी.

फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने नया बीएससी फैब्रिक एंड अपैरल डिजाइन कोर्स शुरू किया है. इस कोर्स में छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका पा सकते हैं.

IGNOU का यह नया कोर्स चार साल का स्नातक प्रोग्राम है. इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाएगा. इस कोर्स में छात्रों को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल और कपड़े बनाने से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, साथ ही थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे छात्रों को इंडस्ट्री में काम करने में आसानी होगी.
IGNOU का यह नया कोर्स चार साल का स्नातक प्रोग्राम है. इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाएगा. इस कोर्स में छात्रों को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल और कपड़े बनाने से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, साथ ही थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे छात्रों को इंडस्ट्री में काम करने में आसानी होगी.
इस कोर्स में वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से साइंस विषय के साथ 12वीं पास की हो.इसके अलावा उम्मीदवारों को 12वीं पास किए कम से कम 3 से 6 साल पूरे होना जरूरी है. तभी वे इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस कोर्स में वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम से साइंस विषय के साथ 12वीं पास की हो.इसके अलावा उम्मीदवारों को 12वीं पास किए कम से कम 3 से 6 साल पूरे होना जरूरी है. तभी वे इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 08 Feb 2026 08:39 AM (IST)
Education IGNOU Course 2026 Distance Learning Course

