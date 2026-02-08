इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई

IGNOU का यह नया कोर्स चार साल का स्नातक प्रोग्राम है. इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में कराया जाएगा. इस कोर्स में छात्रों को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल और कपड़े बनाने से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, साथ ही थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे छात्रों को इंडस्ट्री में काम करने में आसानी होगी.