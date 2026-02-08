एक्सप्लोरर
इग्नू ने शुरू किया फैशन डिजाइनिंग का नया कोर्स, 12वीं पास छात्र घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई
अब फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना आसान हो गया है.IGNOU ने नया बीएससी कोर्स लॉन्च किया है, जिसे छात्र ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते हैं. यहां जानें कोर्स से जुड़ी पूरी जानकारी.
फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने नया बीएससी फैब्रिक एंड अपैरल डिजाइन कोर्स शुरू किया है. इस कोर्स में छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका पा सकते हैं.
Published at : 08 Feb 2026 08:39 AM (IST)
