एक्सप्लोरर
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने समर रिसर्च फैलोशिप 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जिसमें छात्रों को रिसर्च का मौका, जाने क्या -क्या मिलेगी सुविधायें.
अगर आप इंजीनियरिंग या किसी टेक्निकल कोर्स के छात्र हैं और समर वेकेशन में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने समर फेलोशिप 2026 की घोषणा कर दी है. इस प्रोग्राम में छात्रों को प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में असली रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा.
1/6
2/6
Published at : 18 Mar 2026 02:20 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
शिक्षा
6 Photos
5 स्टार होटल में शेफ बनने के लिए कैसे शुरू करें करियर, शुरुआत में कितनी मिलती है सैलरी?
शिक्षा
6 Photos
टीचर बनने का सपना पूरा करेगी UP सरकार, स्पेशल एजुकेटर पदों पर निकली भर्ती; जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
रटने की पढ़ाई से मिलेगा छुटकारा, 2026-27 से स्कूलों में नई किताबें और बदला हुआ सिलेबस शुरू
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2026 की तैयारी शुरू, क्लास 1 में लॉटरी से होगा चयन, जानें पूरी प्रक्रिया
शिक्षा
एमपी में जॉब पाने का शानदार मौका, पैरामेडिकल के इतने पदों पर होगी भर्ती, जानें डिटेल्स
शिक्षा
छात्रों की सेहत पर फोकस, UGC ने कॉलेज-यूनिवर्सिटी के लिए नई गाइडलाइन जारी की
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion