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हिंदी न्यूज़शिक्षाबदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, AI और डेटा साइंस की होगी क्लास

बदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, AI और डेटा साइंस की होगी क्लास

सरकार और रक्षा मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय पैनल ने सुझाव दिया है कि अब सैनिक स्कूलों में पढ़ाई को और व्यापक और आधुनिक बनाया जाए. इसका उद्देश्य यहां पढ़ने वाले छात्र केवल सेना में जाने तक सीमित न रहें.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Mar 2026 01:10 PM (IST)
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भारत में सैनिक स्कूलों की पहचान हमेशा से अनुशासन, देशभक्ति और मजबूत शारीरिक प्रशिक्षण के लिए रही है. यहां पढ़ने वाले छात्रों को खासतौर पर सेना में अधिकारी बनने के लिए तैयार किया जाता था, लेकिन समय के साथ दुनिया बदल रही है और अब सिर्फ हथियारों की ताकत ही नहीं, बल्कि तकनीक की शक्ति भी बहुत अहम हो गई है. इसी बदलाव को देखते हुए अब सैनिक स्कूलों के सिलेबस में बड़ा परिवर्तन करने की योजना बनाई जा रही है.

सरकार और रक्षा मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय पैनल ने सुझाव दिया है कि अब सैनिक स्कूलों में पढ़ाई को और व्यापक और आधुनिक बनाया जाए. इसका उद्देश्य यह है कि यहां पढ़ने वाले छात्र केवल सेना में जाने तक सीमित न रहें, बल्कि वे टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकें. 

क्यों जरूरी है सिलेबस में बदलाव?

आज के समय में युद्ध और सुरक्षा का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. अब सिर्फ बंदूक और सैनिक ही काफी नहीं हैं, बल्कि साइबर अटैक, डेटा चोरी और डिजिटल खतरों से निपटना भी उतना ही जरूरी हो गया है.ऐसे में देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो तकनीक में भी माहिर हों, इसी कारण अब सैनिक स्कूलों में कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा साइंस जैसे विषयों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है. इससे छात्र भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे. 

छात्रों के लिए बढ़ेंगे नए करियर के रास्ते

पहले सैनिक स्कूलों का मुख्य लक्ष्य छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के लिए तैयार करना था, लेकिन हर छात्र सेना में नहीं जा पाता है. ऐसे में बाकी छात्रों के लिए विकल्प सीमित रह जाते थे. अब नए बदलाव के बाद छात्रों के पास कई नए करियर ऑप्शन होंगे. वे टेक कंपनियों, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक क्षेत्रों में भी काम कर सकेंगे. इससे उनका भविष्य और सुरक्षित और उज्ज्वल बनेगा. 

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सैनिक स्कूल बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर

नई योजना के अनुसार सैनिक स्कूलों को अब सिर्फ सेना के लिए तैयारी करने वाले स्कूल के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इन्हें एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका मतलब है कि यहां पढ़ाई का स्तर और सुविधाएं दोनों बेहतर होंगी. स्कूलों में आधुनिक लैब, कंप्यूटर सेंटर, कोडिंग क्लास और डिजिटल क्लास रूम बनाए जाएंगे. इससे छात्रों को नई तकनीकों को सीखने का बेहतर मौका मिलेगा. 

लीडरशिप और सोचने की क्षमता पर भी जोर

सिर्फ पढ़ाई और ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि छात्रों की सोचने-समझने की क्षमता पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. उन्हें इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे भविष्य में अच्छे लीडर बन सकें. क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या सुलझाने की क्षमता और टीमवर्क जैसी स्किल्स को भी पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाएगा. इससे छात्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे. सरकार ने पहले ही 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी है, जो पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होंगे. इन नए स्कूलों में शुरुआत से ही आधुनिक सिलेबस लागू किया जाएगा.

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Published at : 22 Mar 2026 01:10 PM (IST)
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Sainik School Syllabus Sainik School New Changes AI Studies School Data Science Education
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