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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रियदर्शन की 100वीं फिल्म में मोहनलाल की एंट्री, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल मैसेज

प्रियदर्शन की 100वीं फिल्म में मोहनलाल की एंट्री, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल मैसेज

Mohanlal-Priyadarshan: मलयालम सिनेमा की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर साथ लौट रही है, जहां प्रियदर्शन की 100वीं फिल्म में मोहनलाल नजर आने वाले हैं. इस खास मौके पर एक्टर ने इमोशनल नोट शेयर किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 12:34 PM (IST)
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मोहनलाल और प्रियदर्शन की जोड़ी सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती है. दोनों ने साथ मिलकर कई ऐसी फिल्में दी हैं, जो आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती हैं और मलयालम सिनेमा को एक अलग पहचान दी है.

अब यह हिट जोड़ी एक बार फिर साथ आने जा रही है, जो और भी खास इसलिए है क्योंकि यह प्रियदर्शन के करियर की 100वीं फिल्म होगी. हालांकि, इस फिल्म का नाम और रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फैंस इस अनाउंसमेंट से ही काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.

मोहनलाल ने शेयर किया इमोशनल नोट
मोहनलाल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी, जो प्रियदर्शन की 100वीं फिल्म है. इस खास मौके पर उन्होंने एक इमोशनल नोट भी शेयर किया.

उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कुछ मील के पत्थर सिर्फ एक इंसान के नहीं होते, बल्कि उन सभी के होते हैं जो इस सफर के गवाह रहे हैं. मोहनलाल ने आगे कहा कि उनके प्यारे ‘प्रियान’ अब अपनी 100वीं फिल्म की ओर बढ़ रहे हैं और यह उनके लिए बेहद खास पल है.

उन्होंने यह भी बताया कि 100 फिल्में सिर्फ एक नंबर नहीं हैं, बल्कि यह सालों की मेहनत, जुनून और सिनेमा के प्रति समर्पण का नतीजा है. यह एक ऐसा सफर है, जिसे उन्होंने बहुत करीब से देखा है और वह खुद को इसका हिस्सा बनकर खुशकिस्मत मानते हैं. 

 
 
 
 
 
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पोस्ट में मोहनलाल ने यह भी बताया कि इस खास फिल्म को एंथनी पेरुंबावूर अपने बैनर आशीर्वाद सिनेमाज के तहत बना रहे हैं, वहीं बिनु जॉर्ज अलेक्जेंडर  सह-निर्माता के रूप में जुड़े हैं. उन्होंने आगे लिखा कि इस सफर का हिस्सा बनकर वह खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं. कुछ पल ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है और दिल में संजोकर रखा जाता है.

अपने दोस्त प्रियदर्शन के लिए उन्होंने खास मेसेज देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक जो भी रचा है और दुनिया को दिया है, वह बेहद खास है, और आगे भी उनकी कई कहानियां लोगों तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं. 

प्रियदर्शन और मोहनलाल की फिल्में
बता दें, प्रियदर्शन और मोहनलाल की जोड़ी ने मलयालम में कई शानदार फिल्में दी हैं. उन्होंने बोइंग बोइंग, चित्रम, अक्करे अक्करे अक्करे और किलुकम जैसी 47 फिल्मों में एक साथ काम किया. वहीं मोहनलाल अब जल्द ही बड़े पर्दे पर 'दृश्यम 3' में नजर आएंगे. यह क्राइम थ्रिलर है जो, 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.

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Published at : 22 Mar 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Priyadarshan
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