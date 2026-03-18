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जामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा
जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं.इस बार 30 नए कोर्स जोड़े गए हैं, एडमिशन प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है.जानें क्या है बदलाव ?
अगर आप इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं. इस बार यूनिवर्सिटी ने नए कोर्स जोड़कर छात्रों के लिए ज्यादा मौके दिए हैं,
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Published at : 18 Mar 2026 03:54 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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