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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाजामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा

जामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा

जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं.इस बार 30 नए कोर्स जोड़े गए हैं, एडमिशन प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है.जानें क्या है बदलाव ?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 18 Mar 2026 03:54 PM (IST)
जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 सत्र के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं.इस बार 30 नए कोर्स जोड़े गए हैं, एडमिशन प्रोसेस में भी बदलाव किया गया है.जानें क्या है बदलाव ?

अगर आप इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं. इस बार यूनिवर्सिटी ने नए कोर्स जोड़कर छात्रों के लिए ज्यादा मौके दिए हैं,

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जामिया ने यूजी, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.सभी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल प्रॉस्पेक्टस भी जारी किया है जिसमें एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है.
जामिया ने यूजी, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.सभी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल प्रॉस्पेक्टस भी जारी किया है जिसमें एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है.
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इस बार Jamia ने 30 नए कोर्स शुरू किए हैं. इनमें BA (Hons) में नई भाषाएं, MSc के साइंस कोर्स, MTech और LLM जैसे प्रोफेशनल कोर्स शामिल हैं. इससे छात्रों को अपने करियर के हिसाब से ज्यादा विकल्प मिलेंगे.
इस बार Jamia ने 30 नए कोर्स शुरू किए हैं. इनमें BA (Hons) में नई भाषाएं, MSc के साइंस कोर्स, MTech और LLM जैसे प्रोफेशनल कोर्स शामिल हैं. इससे छात्रों को अपने करियर के हिसाब से ज्यादा विकल्प मिलेंगे.
Published at : 18 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Education Jamia Admission 2026 JMI New Courses

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