जामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा

जामिया ने यूजी, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है.सभी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी ने एक डिटेल प्रॉस्पेक्टस भी जारी किया है जिसमें एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है.