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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे

IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे

IIM बैंगलोर के 2024-26 बैच में 596 छात्रों को कुल 664 जॉब ऑफर मिले, जिसमें कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे रहा. कई नई कंपनियों की एंट्री से छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों में करियर के बेहतर मौके मिले.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Mar 2026 03:47 PM (IST)
IIM बैंगलोर के 2024-26 बैच में 596 छात्रों को कुल 664 जॉब ऑफर मिले, जिसमें कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे रहा. कई नई कंपनियों की एंट्री से छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों में करियर के बेहतर मौके मिले.

देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में गिने जाने वाले Indian Institute of Management Bangalore से एक बार फिर शानदार प्लेसमेंट की खबर सामने आई है. यहां पढ़ने वाले छात्रों ने इस साल भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. साल 2024-26 बैच के प्लेसमेंट में कुल 596 छात्रों को 664 जॉब ऑफर मिले हैं, जो इस बात का संकेत है कि संस्थान की साख और छात्रों की मांग दोनों मजबूत बनी हुई है.

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इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में 177 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई बड़ी और नामी कंपनियां शामिल थीं. खास बात यह रही कि इस बार करीब 35 प्रतिशत कंपनियां पहली बार कैंपस में भर्ती के लिए आईं, जिससे यह साफ होता है कि संस्थान का दायरा लगातार बढ़ रहा है.
इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में 177 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई बड़ी और नामी कंपनियां शामिल थीं. खास बात यह रही कि इस बार करीब 35 प्रतिशत कंपनियां पहली बार कैंपस में भर्ती के लिए आईं, जिससे यह साफ होता है कि संस्थान का दायरा लगातार बढ़ रहा है.
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इस बार प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा ऑफर मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर से आए. कुल ऑफर में करीब 45 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की रही. इसके बाद टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की नौकरियां दूसरे स्थान पर रहीं, जिनकी हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत रही.
इस बार प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा ऑफर मैनेजमेंट कंसल्टिंग सेक्टर से आए. कुल ऑफर में करीब 45 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की रही. इसके बाद टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट मैनेजमेंट की नौकरियां दूसरे स्थान पर रहीं, जिनकी हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत रही.
Published at : 21 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Education IIM Bangalore Placements 2026 IIMB Placement Report

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