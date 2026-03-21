IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे

इस प्लेसमेंट प्रक्रिया में 177 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई बड़ी और नामी कंपनियां शामिल थीं. खास बात यह रही कि इस बार करीब 35 प्रतिशत कंपनियां पहली बार कैंपस में भर्ती के लिए आईं, जिससे यह साफ होता है कि संस्थान का दायरा लगातार बढ़ रहा है.