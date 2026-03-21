एक्सप्लोरर
IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे
IIM बैंगलोर के 2024-26 बैच में 596 छात्रों को कुल 664 जॉब ऑफर मिले, जिसमें कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे रहा. कई नई कंपनियों की एंट्री से छात्रों को अलग-अलग क्षेत्रों में करियर के बेहतर मौके मिले.
देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों में गिने जाने वाले Indian Institute of Management Bangalore से एक बार फिर शानदार प्लेसमेंट की खबर सामने आई है. यहां पढ़ने वाले छात्रों ने इस साल भी अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. साल 2024-26 बैच के प्लेसमेंट में कुल 596 छात्रों को 664 जॉब ऑफर मिले हैं, जो इस बात का संकेत है कि संस्थान की साख और छात्रों की मांग दोनों मजबूत बनी हुई है.
1/6
2/6
Published at : 21 Mar 2026 03:47 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे
शिक्षा
6 Photos
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
शिक्षा
6 Photos
जामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा
शिक्षा
6 Photos
IIT दिल्ली समर फेलोशिप का सुनहरा मौका, स्टाइपेंड के साथ फ्री रहने की सुविधा- जल्दी करें आवेदन!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
CBSE की बड़ी पहल, लड़कियों के लिए हर स्कूल में बनेगा मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेंटर
शिक्षा
तमिलनाडु का सबसे पढ़ा-लिखा नेता कौन, जानें उसके पास कौन-कौन सी डिग्रियां?
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
शिक्षा
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 2800 से ज्यादा पदों पर भर्ती
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे
प्रेम कुमारJournalist
Opinion