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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयंग प्रोफेशनल्स के लिए NHIDCL ने निकाली वैकेंसी, 2.75 लाख तक मिलेगी सैलरी

यंग प्रोफेशनल्स के लिए NHIDCL ने निकाली वैकेंसी, 2.75 लाख तक मिलेगी सैलरी

NHIDCL ने युवाओं और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए यंग प्रोफेशनल्स के कई पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इस भर्ती में फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी लोग तक आवेदन कर सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Mar 2026 11:24 AM (IST)
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अगर आप सरकारी सेक्टर में अच्छी सैलरी और मजबूत करियर की तलाश कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए बेहद खास है. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) ने युवाओं और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए यंग प्रोफेशनल्स के कई पदों पर भर्ती निकाली है. खास बात यह है कि इस भर्ती में फ्रेशर्स से लेकर अनुभवी लोग तक आवेदन कर सकते हैं, जिससे हर स्तर के उम्मीदवारों को मौका मिलता है.

आज के समय में सरकारी संस्थानों में अच्छी सैलरी के साथ काम करना कई युवाओं का सपना होता है. NHIDCL की यह भर्ती उसी सपने को पूरा करने का बेहतरीन अवसर है. हालांकि, यह नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, लेकिन इसमें मिलने वाला अनुभव और वेतन दोनों ही काफी आकर्षक हैं
 
आवेदन की जरूरी तारीखें

इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 18 मार्च 2026 से हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार 14 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो अंतिम तारीख का ध्यान जरूर रखें. 

कुल कितने पदों पर भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 37 पद भरे जाएंगे. जिस में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 10 पद, टेक्निकल 10 पद, ह्यूमन रिसोर्स (HR) 4 पद, फाइनेंस 7 पद, लीगल 3 पद, आईटी 3 पद शामिल है. इन सभी विभागों में एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट और कंसल्टेंट जैसे पद शामिल हैं. 

शैक्षणिक योग्यता

हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. कंस्ट्रक्शन/टेक्निकल के लिए संबंधित क्षेत्र में मास्टर्स डिग्री, HR के लिए MBA,फाइनेंस के लिए M.Com / CA / CMA / MBA (Finance), लीगल के लिए LLB या LLM और IT के लिए B.Tech या M.Tech शामिल है. अच्छे संस्थानों जैसे IIT, NIT, IIM या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है. विदेश से पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 

अनुभव की आवश्यकता

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अनुभव की शर्त तय की गई है, जहां एसोसिएट पद के लिए 0 से 2 साल, सीनियर एसोसिएट के लिए 2 से 9 साल और कंसल्टेंट के लिए 9 से 15 साल का अनुभव मांगा गया है, जिससे फ्रेशर्स और अनुभवी दोनों तरह के उम्मीदवारों को मौका मिलता है. वहीं आयु सीमा की बात करें तो एसोसिएट के लिए अधिकतम 30 वर्ष, सीनियर एसोसिएट के लिए 40 वर्ष और कंसल्टेंट के लिए 45 वर्ष तय की गई है.

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इस भर्ती के लिए सैलरी कितनी होगी

इस भर्ती के लिए सैलरी भी काफी आकर्षक रखी गई है, जिसमें एसोसिएट को 70,000 से 80,000, सीनियर एसोसिएट को 80,000 से 1,50,000 और कंसल्टेंट को 1,50,000 से 2,75,000 प्रति माह तक वेतन मिल सकता है. चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी, जिसमें सबसे पहले आवेदन की स्क्रीनिंग, फिर लिखित परीक्षा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और अंत में पर्सनल इंटरव्यू शामिल है, और उम्मीदवारों को हर चरण में सफल होना जरूरी होगा. 

आवेदन कैसे करें

1. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए सबसे पहले NHIDCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 

2. Recruitment सेक्शन में क्लिक करें. 

3. ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें. 

4. फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

5. फीस जमा करें और फॉर्म सबमिट करें. 

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Published at : 22 Mar 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Young Professional Vacancy Government Jobs 2026 NHIDCL Recruitment 2026 NHIDCL Jobs
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