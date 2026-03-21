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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!

UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 से 12 तक हिंदी के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें रटने के बजाय रचनात्मक लेखन और व्यावहारिक भाषा कौशल पर ध्यान दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Mar 2026 06:55 AM (IST)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 से 12 तक हिंदी के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें रटने के बजाय रचनात्मक लेखन और व्यावहारिक भाषा कौशल पर ध्यान दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी सिलेबस में व्यापक बदलाव की योजना बना रहा है. इस पहल का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और छात्रों की जरूरतों के अनुरूप ढालना है.फिलहाल इस पर प्रारंभिक स्तर पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं.

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प्रस्तावित बदलावों के तहत पारंपरिक रट्टा प्रणाली से हटकर समझ और अभिव्यक्ति पर आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अब छात्र केवल याद करके नहीं, बल्कि विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करना सीखेंगे.
प्रस्तावित बदलावों के तहत पारंपरिक रट्टा प्रणाली से हटकर समझ और अभिव्यक्ति पर आधारित पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अब छात्र केवल याद करके नहीं, बल्कि विषय को समझकर अपने शब्दों में प्रस्तुत करना सीखेंगे.
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नए सिलेबस में रचनात्मक लेखन को विशेष महत्व दिया जा सकता है. इसमें कविता, कहानी, निबंध, संवाद, पत्र और भाषण लेखन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों की कल्पनाशक्ति और लेखन कौशल का विकास हो सके.
नए सिलेबस में रचनात्मक लेखन को विशेष महत्व दिया जा सकता है. इसमें कविता, कहानी, निबंध, संवाद, पत्र और भाषण लेखन जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्रों की कल्पनाशक्ति और लेखन कौशल का विकास हो सके.
Published at : 21 Mar 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Education UP Board Hindi Syllabus Change

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