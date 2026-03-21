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UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 से 12 तक हिंदी के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें रटने के बजाय रचनात्मक लेखन और व्यावहारिक भाषा कौशल पर ध्यान दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी सिलेबस में व्यापक बदलाव की योजना बना रहा है. इस पहल का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और छात्रों की जरूरतों के अनुरूप ढालना है.फिलहाल इस पर प्रारंभिक स्तर पर काम चल रहा है और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 06:55 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion