हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाहरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह परीक्षा प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Dec 2025 09:04 AM (IST)
हरियाणा में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जो अभ्यर्थी प्राइमरी, मिडिल या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह परीक्षा बेहद जरूरी मानी जाती है.

HTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है. इच्छुक अभ्यर्थी 4 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड ने यह सुविधा भी दी है कि अगर आवेदन करते समय कोई गलती हो जाए, तो उसे सुधारा जा सके. इसके लिए 4 और 5 जनवरी 2026 को करेक्शन विंडो खोली जाएगी. अभ्यर्थी आवेदन के लिए bseh.org.in या htet.eapplynow.com वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं.
लेवल-1 (PRT) परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले प्राइमरी शिक्षकों के लिए होती है. इसके लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है. साथ ही डीएलएड (D.El.Ed) या इसके समकक्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य है.लेवल-2 (TGT) परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए होती है. इसके लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और साथ में बीएड (B.Ed) की डिग्री होना जरूरी है.
Published at : 28 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Education HTET 2026 Notification Haryana Teacher Eligibility Test 2026

