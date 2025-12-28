हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स

लेवल-1 (PRT) परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले प्राइमरी शिक्षकों के लिए होती है. इसके लिए उम्मीदवार का कम से कम 12वीं 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है. साथ ही डीएलएड (D.El.Ed) या इसके समकक्ष डिप्लोमा होना अनिवार्य है.लेवल-2 (TGT) परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए होती है. इसके लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन और साथ में बीएड (B.Ed) की डिग्री होना जरूरी है.