हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स

हरियाणा में शिक्षक बनने का मौका, HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी; पढ़ लें डिटेल्स
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह परीक्षा प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है.
हरियाणा में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जो अभ्यर्थी प्राइमरी, मिडिल या सीनियर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह परीक्षा बेहद जरूरी मानी जाती है.
Published at : 28 Dec 2025 09:04 AM (IST)
शिक्षा
शिक्षा
शिक्षा
