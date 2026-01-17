महाकाल की शरण में पहुंचे विराट कोहली और कुलदीप यादव, तड़के 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का आध्यात्मिक जुड़ाव पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरा हुआ है. मैदान के दबाव और शोर से दूर रहकर विराट अब अक्सर मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर नजर आते हैं. शनिवार सुबह भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जब विराट कोहली टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव और फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे.

सुबह 4 बजे महाकाल के दरबार में पहुंचे विराट

विराट और कुलदीप शनिवार तड़के करीब 4 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे. दोनों खिलाड़ियों ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और करीब दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल के दर्शन किए. पूजा के दौरान मंदिर के पुजारियों ने उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाया. मंदिर परिसर में विराट बेहद शांत और साधारण अंदाज में नजर आए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दर्शन का वीडियो

समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में विराट कोहली और कुलदीप यादव को पूजा करते हुए देखा गया. मंदिर से बाहर निकलते वक्त विराट ने मीडिया के अभिवादन पर “जय श्री महाकाल” कहा. सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों खिलाड़ी मंदिर से बाहर आए, जहां मौजूद लोगों ने इस पल को अपने कैमरों में कैद कर लिया.

कुलदीप यादव ने बताया अनुभव

दर्शन के बाद कुलदीप यादव ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकाल के दर्शन उन्हें गहरी शांति और आनंद देते हैं. उन्होंने बताया कि करीब 9 साल बाद दोबारा यहां आने का मौका मिला है. कुलदीप के मुताबिक भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे भी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी.

पहले भी महाकाल के दरबार में आ चुके हैं खिलाड़ी

यह पहली बार नहीं है जब टीम इंडिया के सदस्य महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हों. इससे पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी यहां दर्शन कर चुके हैं. विराट कोहली खुद 2023 में पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ महाकाल के दर्शन कर चुके हैं.

वडोदरा वनडे में विराट का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

महाकाल दर्शन से पहले विराट कोहली ने वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी. 11 जनवरी को खेले गए इस मुकाबले में विराट ने 93 रन की पारी खेलते हुए कई बड़े रिकॉर्ड बनाए. उन्होंने सबसे तेज 28 हजार अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही विराट, कुमार संगकारा को पीछे छोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए है.

अब सबकी नजर इंदौर में खेले जाने वाले सीरीज के निर्णायक मुकाबले पर है, जहां विराट एक बार फिर अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे.