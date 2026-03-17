शादी-ब्याह में दूल्हे का अंदाज हमेशा लोगों का ध्यान खींचता है. कोई घोड़ी पर बैठकर शाही अंदाज में एंट्री करता है तो कोई लग्जरी कार में बारात लेकर निकलता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे का स्टाइल देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. इस वीडियो में दूल्हा जिस तरह की ड्रेस पहनकर बारात में नजर आ रहा है, उसे देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई चलता-फिरता लाइटिंग सिस्टम सामने आ गया हो. वीडियो देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

दूल्हे की ड्रेस ने खींचा सबका ध्यान

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बारात के दौरान दूल्हा पूरी तरह एलईडी लाइटों से सजी हुई ड्रेस पहने नजर आ रहा है. उसके कपड़ों, कंधों और सिर पर रंग-बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं जो लगातार चमक रही हैं. दूल्हा जैसे ही बारात के बीच चलता है, उसके शरीर पर लगी लाइटें दूर से ही नजर आने लगती हैं. देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई चलती-फिरती सजावट सड़क पर निकल आई हो.

लोगों को याद आ गया बिजली विभाग

दूल्हे की इस चमकदार ड्रेस को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हा बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर बारात में पहुंच गया हो. कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि अगर शादी में लाइट चली जाए तो दूल्हे को ही स्टेज पर खड़ा कर देना चाहिए, पूरी रोशनी हो जाएगी.

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शादी में अनोखे अंदाज की हो रही चर्चा

शादी-ब्याह में अक्सर लोग अलग और यादगार एंट्री करने की कोशिश करते हैं. कोई खास डांस करता है तो कोई अलग तरह का कपड़ा पहनकर लोगों का ध्यान खींचता है. लेकिन इस दूल्हे का अंदाज थोड़ा अलग है. उसने अपनी ड्रेस को ही इतनी चमकदार बना लिया कि पूरी बारात में वही सबसे ज्यादा नजर आ रहा है. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. वीडियो को @hemlatajk नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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