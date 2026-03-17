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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US War: ईरान से जंग के बीच अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल, खुद US ने किया बड़ा खुलासा

Iran-US War: ईरान से जंग के बीच अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल, खुद US ने किया बड़ा खुलासा

Iran-US War: ईरान के साथ जारी युद्ध में 200 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने और 13 की मौत की पुष्टि हुई है. इस बीच अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 07:31 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को करीब तीन सप्ताह हो चुके हैं. इस दौरान ईरान के साथ युद्ध में घायल होने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई है. अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने सोमवार (16 मार्च 2026)  को यह जानकारी दी. इसके अलावा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है. यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए थे.

अमेरिकी सेना के यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने बताया कि अधिकांश सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं. प्रवक्ता टिम हॉकिन्स के अनुसार 200 में से 180 से अधिक सैनिक इलाज के बाद वापस ड्यूटी पर लौट चुके हैं, जबकि करीब 10 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं.

ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान कई देशों में हुए हमले

अमेरिकी सैनिक बहरीन, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में घायल हुए हैं. तीन हफ्तों से जारी इस युद्ध में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों, लड़ाकू विमानों और कूटनीतिक मिशनों को निशाना बनाया है.

ईरान और अन्य देशों में भी भारी नुकसान

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 8 मार्च तक देश में 1,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें करीब 200 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं. इजरायल में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि लेबनान में 886 लोगों के मारे जाने की खबर है. इस लड़ाई के कारण लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

अभी नहीं दिख रहा ईरान-अमेरिका समझौते का रास्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की ओर से फिलहाल बातचीत या समझौते के संकेत नहीं मिले हैं. ट्रंप ने ईरान के रणनीतिक तेल केंद्र खर्ग आइलैंड पर  हमले को तेज करने की चेतावनी दी है. इस बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत अतिरिक्त नौसैनिक और युद्धपोत तैनात करने की योजना बनाई जा रही है.

Published at : 17 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Middle East ISRAEL US Military WORLD NEWS IN HINDI US Iran War
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