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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, वेस्ट यूपी में हल्की बारिश के आसार

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, वेस्ट यूपी में हल्की बारिश के आसार

UP Weather Update: मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में ज्यादातर शहरों में मौसम शुष्क और ग्राम रहने का अनुमान है. दिन में तेज धूप और सुबह-शाम हल्की ठंडी का एहसास होगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Mar 2026 06:49 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में तापमान में लगातार वृद्धि से अप्रैल-मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा था. लेकिन बीते दो दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जगह बारिश और बूंदा-बांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी. मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में ज्यादातर शहरों में मौसम शुष्क और ग्राम रहने का अनुमान है. दिन में तेज धूप और सुबह-शाम हल्की ठंडी का एहसास होगा.

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों का औसत तापमान अधिकतम 34-36 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जोकि सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 19 से 23 तक रहेगा. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इसके अलावा वेस्ट यूपी के कुछ शहरों में हल्की बूंदा-बांदी या बारिश हो सकती है.

प्रमुख शहरों का तापमान

प्रदेश में मौसम ज्यादातर साफ़ रहेगा तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक जा सकता है. इसमें राजधानी लखनऊ का अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 से 21 डिग्री तक. कानपूर में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री, न्यूनतम 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. पूर्वांचल में वाराणसी में अधिकतम 35 से 37 और न्यूनतम 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमाना है. प्रयागराज में भी न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 35 से 36 डिग्री तक जा सकता है. वेस्ट यूपी में आगरा, नोएडा, गाजियाबाद में भी न्यूनतम 19 से 21 और अधिकतम 35 से 36 के बीच रहने का अनुमान है.

बारिश की संभावना

मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक प्रदेश में मौसम शुष्क और गर्म ही रहेगा. लेकिन वेस्ट यूपी और मध्य यूपी में कहीं हल्की बारिश या आंधी और बादल बन सकते हैं. कई जगह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. आगरा, गाजियाबाद, नोएडा में हल्की बारिश की संभावना है. यहां गरज-चमक के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. कहीं भी तेज बारिश नहीं होगी. पूर्वांचल में मौसम शुष्क ही रहेगा, जिस कारण गर्मी का एहसास अधिक रहेगा.

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Published at : 17 Mar 2026 06:49 AM (IST)
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