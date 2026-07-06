देशभर के स्कूलों में बदल रही पढ़ाई की तस्वीर,अब किताबों के साथ AI भी बनेगा छात्रों का नया साथी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार ने कक्षा 3 से 8 के लिए AI शिक्षा शुरू की.

बच्चे AI, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और समस्या-समाधान का अध्ययन करेंगे.

यह पहल उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी.

अब स्कूलों में सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं होगी.आने वाले समय में छोटे बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई तकनीक के बारे में सीखेंगे. सरकार ने कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए नया सिलेबस तैयार किया है, ताकि बच्चे शुरू से ही बदलती दुनिया के साथ कदम मिला सकें.

अब कक्षा 3 से बच्चे सीखेंगे AI

सरकार ने स्कूलों की पढ़ाई में बड़ा बदलाव किया है.अब कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) की पढ़ाई कराई जाएगी. इसका मकसद बच्चों को नई तकनीक से जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है.

नए सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा?

इस नए सिलेबस में बच्चों को आसान तरीके से सोचने, किसी समस्या का हल निकालने और तकनीक का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा. पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाने के लिए नई किताबें और शिक्षकों के लिए अलग गाइड भी तैयार की गई हैं.

बच्चों को क्या होगा फायदा?

आज के समय में AI का इस्तेमाल हर जगह बढ़ रहा है.ऐसे में अगर बच्चे स्कूल से ही इसकी जानकारी हासिल करेंगे, तो उन्हें आगे की पढ़ाई और नौकरी में काफी मदद मिलेगी. इससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और नई चीजें सीखना भी आसान होगा.

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सरकार का क्या है मकसद?

सरकार चाहती है कि भारत के बच्चे समय के साथ आगे बढ़ें और नई तकनीक को अच्छे से समझें. इसी वजह से स्कूलों में AI की पढ़ाई शुरू की जा रही है, ताकि आने वाले समय में देश के युवा नई तकनीक के क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें.

अब पढ़ाई होगी पहले से ज्यादा स्मार्ट

इस नए बदलाव के बाद स्कूलों में पढ़ाई का तरीका भी बदलेगा. अब बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें नई तकनीक, डिजिटल दुनिया और AI जैसी जरूरी चीजों की जानकारी भी दी जाएगी. इससे बच्चे भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो सकेंगे.



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