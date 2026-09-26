दिल्ली के आंगनबाड़ी केंद्र MCD स्कूलों में होंगे शिफ्ट, सरकार का ऐलान

रेखा गुप्ता ने कहा कि किराए की जगह पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से उठाई गई चिंताओं को सरकार दूर कर रही है. इसके तहत ऐसे केंद्रों को एमसीडी स्कूल परिसरों में स्थानांतरित किया जाएगा. सरकार के अनुसार स्कूल परिसर में आने वाले बच्चों को टॉयलेट, पार्क और खेलने की जगह जैसी सुविधाएं मिल सकेगी. साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पहले के तुलना में बेहतर कार्य स्थल उपलब्ध कराने की योजना है. सरकार इन केंद्रों को आने वाले 2 वर्षों में बेहतर और स्थाई भवनाें में विकसित करने की बात कह रही है.