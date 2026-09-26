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दिल्ली के आंगनबाड़ी केंद्र MCD स्कूलों में होंगे शिफ्ट, सरकार का ऐलान
दिल्ली आंगनबाड़ी केंद्रों को अब नगर निगम के स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई. इन केंद्रों को एमसीडी स्कूल परिसरों में जगह मिलने से बच्चों को वहां पहले से मौजूद सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा.
दिल्ली में किराए की इमारत में चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को अब नगर निगम के स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन केंद्रों को एमसीडी स्कूल परिसरों में जगह मिलने से बच्चों को वहां पहले से मौजूद सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. सरकार अगले 2 साल में इन केंद्रों को बेहतर और स्थाई भवनाें में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:20 AM (IST)
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