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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट

MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों का आ गया रिजल्ट, कौन-कहां से जीता? पढ़ें पूरी विनर लिस्ट

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए एमएलसी चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं. 28 सीटों के लिए हुए चुनाव में यूपी में भाजपा ने छह तो सपा ने पांच सीटें हासिल कीं. देखें विनर लिस्टः

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 07:46 AM (IST)
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देश के चार राज्यों में हुए एमएलसी चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की. देखिए एमएलसी चुनाव परिणाम की विनर लिस्टः

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव की विजेता सूची

1. मेरठ स्नातक से भाजपा के दिनेश कुमार गोयल को मिली जीत.
2. आगरा स्नातक से भाजपा के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने दर्ज की जीत.
3. इलाहाबाद-झांसी स्नातक से सपा के डॉ. मान सिंह यादव रहे विजयी.
4. लखनऊ शिक्षक सीट से भाजपा के उमेश द्विवेदी ने विजय प्राप्त की.
5. वाराणसी शिक्षक सीट से सपा के लाल बिहारी यादव को जीत हासिल हुई.
6. आगरा शिक्षक सीट से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल को जीत मिली.
7. मेरठ शिक्षक से भाजपा के श्रीचन्द शर्मा विजयी हुए.
8. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट से भाजपा के डॉ. हरी सिंह ढिल्लो जीते. 
9. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी जीते. 
10. लखनऊ स्नातक सीट पर सपा की कांति सिंह ने दर्ज की जीत.
11. वाराणसी स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने जीत हासिल की.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 29 Oct 2026 07:33 AM (IST)
Tags :
Election Results MLC Election Result 2026 MLC Election Winner List
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