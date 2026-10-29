देश के चार राज्यों में हुए एमएलसी चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 28 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की. देखिए एमएलसी चुनाव परिणाम की विनर लिस्टः

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव की विजेता सूची

1. मेरठ स्नातक से भाजपा के दिनेश कुमार गोयल को मिली जीत.

2. आगरा स्नातक से भाजपा के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने दर्ज की जीत.

3. इलाहाबाद-झांसी स्नातक से सपा के डॉ. मान सिंह यादव रहे विजयी.

4. लखनऊ शिक्षक सीट से भाजपा के उमेश द्विवेदी ने विजय प्राप्त की.

5. वाराणसी शिक्षक सीट से सपा के लाल बिहारी यादव को जीत हासिल हुई.

6. आगरा शिक्षक सीट से सपा के डॉ. आकाश अग्रवाल को जीत मिली.

7. मेरठ शिक्षक से भाजपा के श्रीचन्द शर्मा विजयी हुए.

8. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक सीट से भाजपा के डॉ. हरी सिंह ढिल्लो जीते.

9. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से भाजपा के ध्रुव कुमार त्रिपाठी जीते.

10. लखनऊ स्नातक सीट पर सपा की कांति सिंह ने दर्ज की जीत.

11. वाराणसी स्नातक सीट पर सपा के आशुतोष सिन्हा ने जीत हासिल की.