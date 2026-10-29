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हिंदी न्यूज़शिक्षाJEE Main 2027 के लिए गाइडलाइन जारी, आवेदन से पहले कर लें ये काम 

JEE Main 2027 के लिए गाइडलाइन जारी, आवेदन से पहले कर लें ये काम 

NTA ने जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की. NTA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले डिजिलॉकर के जरिए अपने आधार री-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लें.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Oct 2026 08:00 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले डिजिलॉकर के जरिए अपने आधार री-केवाईसी प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें. यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है ताकि उम्मीदवार को आवेदन प्रक्रिया के दौरान और परीक्षा के बाद के चरणों में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक डेटा से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े. जेईई मेन 2027 सेशन 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर जारी है. 

NTA की ओर से जारी जरूरी गाइडलाइन 

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एजेंसी ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वह आवेदन करते समय केवल अपने खुद के डिजिलॉकर, जन परिचय या ई-प्रमाण लॉगिन अकाउंट का ही इस्तेमाल करें. किसी दूसरे व्यक्ति या साइबर कैफे के लॉगिन डिटेल का उपयोग न करें. वहीं आवेदन पत्र में दर्ज उम्मीदवार का नाम और जन्म तिथि, उनकी कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र में दर्ज डिटेल से पूरी तरह मेल खानी चाहिए. किसी भी तरह का अंतर पाए जाने पर परीक्षा प्रक्रिया के दौरान वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है. वहीं फॉर्म भरने से पहले डिजिलॉकर पर आधारित री-केवाईसी पूरा करें, ताकि प्रणाली नवीनतम विवरण और बायोमैट्रिक डेटा प्राप्त कर सके. 

डिजिलॉकर पर आधार री-केवाईसी कैसे करें?

  • डिजिलॉकर पर आधारित री-केवाईसी करने के लिए अपने डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगिन करें. 
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएं. 
  • अब जारी किए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट में अपना आधार कार्ड सर्च करें. 
  • इसके बाद आधार डॉक्यूमेंट के सामने बने तीन डॉट्स पर क्लिक करें और रिफ्रेश का चयन करें. 
  • अब स्क्रीन पर दिए गए कंसेंट को पढ़ें और आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दें. 
  • आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए वन टाइम पासवर्ड को दर्ज करें. 
  • ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें. 
  • इसके बाद जरूरत पड़ने पर दूसरे डॉक्यूमेंट को भी रिफ्रेश कर लें

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कब होना है एग्जाम?

एनटीए की ओर से शेड्यूल के अनुसार जेईई मेन 2027 का आयोजन दो सत्र में किया जाएगा. पहला सेशन जनवरी 2027 में आयोजित होगा, वहीं दूसरा सेशन अप्रैल 2027 में आयोजित किया जाएगा. जेईई मेन परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसकी अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. इसके बाद एनटीए 27 से 29 नवंबर तक जेईई मेन के लिए फॉर्म करेक्शन विंडो एक्टिव करेगा. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 29 Oct 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
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