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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया

UP MLC में सपा को मिली बढ़त तो ओपी राजभर बोले- इसमें पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों के नतीजे लगभग आ गए हैं. 5 सीटों पर सपा औऱ 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है. अब इस पर ओपी राजभर ने एक दिलचस्प बयान दिया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 29 Oct 2026 01:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नतीजों पर कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है.  उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव नतीजों पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, MLC चुनाव में कुल मतदाता 14 लाख के आसपास थे और 60% पोलिंग हुई है और उसी को आधार मानकर सपा मान रहे हैं कि अब वो सरकार बना लेंगे.

योगी सरकार में मंत्री राजभर ने कहा कि उनको सोचना चाहिए ये 2-4 गांव से उन्हें वोट मिला है, हर गांव में 2000-4000 मतदाता हैं तो ऐसे गांव से जहां 5000 लोग हैं वहां से 20-50 लोग वोट करने गए हैं लेकिन जो मतदाता पीएम और योगी जी के कामों से खुश हैं तो इन सबका प्रभाव MLC चुनाव से नहीं था इस चुनाव में पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया.

राजभर ने कहा कि अगर इसको लेकर किसी को गलतफहमी है तो जरा देखें कि देश-प्रदेश का लगभग 14 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाता प्रदेश में हैं और अगर 60% पोलिंग हुई, तो लगभग 8 करोड़ के लगभग वोट पोल हुआ होगा और यहाँ 14 लाख में 6 लाख कुछ मतदाता का पोल हुआ तो दोनों की तुलना जमीन आसमान का है, अब इसको लेकर के अगर सपा उत्साहित है तो गलतफहमी में है.

इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने एमएलसी चुनाव के नतीजों को लेकर सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी तंज कसा था. उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी पार्टी के प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा. राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'अखिलेश जी, एमएलसी चुनाव के नतीजों में आपकी पार्टी के प्रदर्शन की आपको बहुत बधाई. वैसे ये बताइए, अपने मित्र राहुल जी को बधाई दिए या नहीं?' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिला और जहां प्रत्याशी उतारे गए, वहां नतीजा जीरो रहा. उन्होंने कर्नाटक का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी पर तंज कसा.

सीटों की मांग पर राजभर ने कांग्रेस को घेरा

राजभर ने कांग्रेस के खुद को सपा का बड़ा भाई मानने पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव को नसीहत दी कि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के समय कांग्रेस को एमएलसी चुनाव के नतीजे याद दिलाएं. उन्होंने सवाल किया कि जब सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? राजभर ने कहा कि कांग्रेस को हिस्सा चाहिए आधा और समर्थन देगी जीरो. यह बड़ी नाइंसाफी है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Up News OP Rajbhar Up Politics Up Mlc Election SAMAJWADI PARTY
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