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नौकरी नहीं अपना बिजनेस करना चाहते हैं छात्र, 22% ने शुरू किया अपना कारोबार
पढ़ाई पूरी करने के बाद केवल नौकरी पाने की चाहत रखने के बजाय अब छात्र खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22% से ज्यादा कॉलेज छात्र पहले ही अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं.
भारतीय कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की सोच में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. दरअसल पढ़ाई पूरी करने के बाद केवल नौकरी पाने की चाहत रखने के बजाय अब छात्र खुद का बिजनेस शुरू कर नौकरी देने वाले बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. हाल ही आईआईटी मंडी और रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की ओर से GUESSS इंडिया 2025 नेशनल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22 प्रतिशत से ज्यादा कॉलेज छात्र पहले ही अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं. यह आंकड़ा 23 प्रतिशत के वैश्विक औसत से बिल्कुल करीब है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:40 AM (IST)
Tags :Education News
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