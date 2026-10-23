नौकरी नहीं अपना बिजनेस करना चाहते हैं छात्र, 22% ने शुरू किया अपना कारोबार

बोर्ड के अनुसार कॉलेज पूरा होते ही तुरंत अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखने वाले छात्रों का अनुपात 2023 के 14 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 16.2 प्रतिशत हो गया. वहीं पढ़ाई के तुरंत बाद सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले छात्रों का प्रतिशत 12.7 प्रतिशत से घटकर 10.1 प्रतिशत रह गया. इसके अलावा बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में नौकरी की इच्छा रखने वाले छात्रों का शेयर 31.3 प्रतिशत से गिरकर 27.4 प्रतिशत पर आ गया.