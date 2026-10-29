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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रExplained: अक्टूबर 2026 में दिल्ली से ज्यादा मुंबई में प्रदूषण क्यों? समुद्री हवा का 'कवच' कैसे टूटा

Explained: अक्टूबर 2026 में दिल्ली से ज्यादा मुंबई में प्रदूषण क्यों? समुद्री हवा का 'कवच' कैसे टूटा

इस साल 3 अक्टूबर को मानसून जल्दी लौट गया. इसके बाद गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के ऊपर एक 'एंटीसाइक्लोन' बन गया, जिससे पूरे अक्टूबर महीने पूर्वी हवाएं चलती रहीं. इससे समुद्री हवा देर रात तक रुक गई.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 29 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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मुंबई को अब तक उसकी समुद्री हवाओं की वजह से 'प्राकृतिक रूप से साफ' शहर माना जाता था, लेकिन अक्टूबर 2026 में तस्वीर उलट गई. 21 अक्टूबर को मुंबई का AQI 165 दर्ज किया गया और यह IQAir की वैश्विक सूची में चौथे सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा, जबकि दिल्ली का AQI 164 था. इसके बाद 24 अक्टूबर को मुंबई का AQI 322 तक पहुंच गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी माना कि शहर का प्रदूषण अब दिल्ली से आगे निकल चुका है और इसे 'आपातकाल' करार दिया.

सवाल यह है कि जिस शहर के पास समुद्र का 'प्राकृतिक कवच' था, वहां हवा इतनी जहरीली कैसे हो गई?

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समुद्री हवा का 'कवच' कैसे काम करता है?

मुंबई अरब सागर के किनारे बसा है. दिन के समय जमीन समुद्र से ज्यादा गर्म होती है, जिससे समुद्र की ओर से ठंडी हवा शहर की ओर आती है. इसे 'समुद्री हवा' कहते हैं. यह हवा प्रदूषकों को फैलाकर शहर की हवा को साफ रखने में मदद करती है.

'भारत के पांच तटीय शहरों में समुद्री-भूमि हवा और पार्टिकुलेट मैटर के बीच संबंध' स्टडी के मुताबिक, जब यह समुद्री हवा कमजोर पड़ती है, तो PM2.5 का स्तर बढ़ जाता है, लेकिन अक्टूबर 2026 में यही 'कवच' काम नहीं कर पाया.

5 बड़ी वजहें: जिन्होंने मुंबई की हवा को जहरीला बनाया

1. मौसम का ट्विस्ट: एंटीसाइक्लोन और उलटी हवाएं

मौसम विज्ञानी अथ्रेया शेट्टी के मुताबिक, इस साल 3 अक्टूबर को मानसून जल्दी लौट गया. इसके बाद गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र के ऊपर एक 'एंटीसाइक्लोन' बन गया, जिससे पूरे अक्टूबर महीने पूर्वी हवाएं चलती रहीं.

ये हवाएं महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों से आती हैं और समुद्री हवा को देर रात तक रोक देती हैं. जब तक समुद्री हवा आती है, तब तक वह इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि प्रदूषण को बहा नहीं पाती.

इसके अलावा, इस एंटीसाइक्लोन के कारण 'टेम्परेचर इनवर्जन' की स्थिति बनी, जिसमें निचली हवा ठंडी और ऊपरी हवा गर्म हो जाती है. यह एक 'ढक्कन' की तरह काम करता है, जिससे धूल और प्रदूषक जमीन के पास ही फंसे रह जाते हैं.

2. प्रदूषण के 'देसी-विदेशी' स्रोत

मुंबई के अंदर के स्रोत:

  • सड़क की धूल और निर्माण कार्य: BMC के मुताबिक, PM2.5 और PM10 में वाहनों का योगदान 18% और निर्माण धूल का योगदान 18% है.
  • वाहनों का धुआं: ट्रैफिक जाम और पेट्रोल-डीजल से निकलने वाला धुआं हवा को खराब करता है.
  • समुद्री नमक: BMC ने पाया है कि समुद्री पानी से आने वाले नमक के कण हवा में मौजूद प्रदूषकों के साथ मिलकर धुंध बनाते हैं.

बाहर से आने वाले स्रोत:

  • पराली जलाना: पूर्वी हवाओं के कारण महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों और पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने का धुआं भी मुंबई तक पहुंचता है.
    कचरा जलाना: मुंबई के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कचरा जलाने से भी प्रदूषण बढ़ता है.

3. एल नीनो का असर

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल 'सुपर एल नीनो' के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है, जिससे हवा की गति धीमी हो गई है और प्रदूषक ज्यादा समय तक हवा में टिके रहते हैं.

4. 'स्लगिश' हवाएं: प्रदूषण का सबसे बड़ा दोस्त

IISc के प्रोफेसर गुफरान बेग के मुताबिक, मुंबई में हवा की गति लगातार धीमी हो रही है. जब हवा धीमी होती है, तो प्रदूषक हवा में जमा होते रहते हैं और बह नहीं पाते. यही कारण है कि अक्टूबर में कई दिनों तक मुंबई की हवा 'खराब' श्रेणी में बनी रही.

5. कमजोर प्रवर्तन

पर्यावरण कार्यकर्ता सुमैरा अब्दुलाली का कहना है कि प्रदूषण के स्रोतों की संख्या तो बहुत है, लेकिन उन पर कड़ाई से अमल नहीं हो रहा है. निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन नहीं हो रहा और निगरानी तंत्र भी कमजोर है.


Explained: अक्टूबर 2026 में दिल्ली से ज्यादा मुंबई में प्रदूषण क्यों? समुद्री हवा का 'कवच' कैसे टूटा

BMC की तैयारी कितनी और सरकार क्या कर रही है?

प्रदूषण बढ़ने के बाद BMC ने कई कदम उठाए हैं:

  • धूल नियंत्रण अभियान: 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक नौ दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है. इसमें हर वार्ड को 15 लाख रुपए दिए गए हैं. मशीन से सड़क सफाई, पानी का छिड़काव और मिस्ट मशीनों का इस्तेमाल होगा.
  • निर्माण स्थलों पर सख्ती: 28-बिंदु दिशानिर्देश लागू किए गए हैं और 3,166 निर्माण स्थलों पर सेंसर लगाए गए हैं. अगर सेंसर बंद मिले या गलत रीडिंग दिखे, तो कार्रवाई होगी.
  • AI की मदद: BMC AI का इस्तेमाल करके यह पहचानने की योजना बना रहा है कि किन निर्माण स्थलों पर सेंसर जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं.
    बेकरी और श्मशान घाट: 593 बेकरियों में से 384 को स्वच्छ ईंधन पर स्थानांतरित किया गया है. 10 श्मशान घाटों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जा रहे हैं.
  • पटाखों पर रोक: बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. सार्वजनिक सड़कों और साइलेंस जोन में पटाखे जलाने पर रोक.

'समुद्र का कवच' अब अकेला काफी नहीं

मुंबई का अक्टूबर 2026 का अनुभव एक साफ संदेश देता है कि भूगोल हमेशा रक्षा नहीं कर सकता. समुद्री हवा तभी काम आती है जब मौसम साथ दे और प्रदूषण के स्रोत काबू में हों. जब एंटीसाइक्लोन हवा को रोक देता है, पराली का धुआं बाहर से आता है और निर्माण धूल पर लगाम नहीं लगती, तो मुंबई जैसा तटीय शहर भी दिल्ली जैसी स्थिति में पहुंच सकता है.

BMC के प्रयास जरूरी हैं, लेकिन असली चुनौती लगातार निगरानी और सख्त प्रवर्तन की है. अगर निर्माण स्थलों के सेंसर बंद मिलते रहेंगे और नियमों का पालन नहीं होगा, तो सिर्फ सफाई अभियानों से हवा साफ नहीं होगी. मुंबई को अपनी 'प्राकृतिक सुरक्षा' पर निर्भर रहने के बजाय हर स्रोत पर अलग-अलग नियंत्रण और साल भर की योजना की जरूरत है. वरना अगला अक्टूबर फिर ऐसा ही झटका दे सकता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 29 Oct 2026 06:09 PM (IST)
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