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फेस्टिव सीजन से बढ़ी डिजिटल जॉब्स की मांग, दिल्ली 50% के साथ सबसे आगे
टीमलीज ऐडटेक की ओर से जारी 2026 की दूसरी 6 माही की करियर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भूमिका प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट बनकर उभरी है.
देश में जारी फेस्टिव सीजन ने डिजिटल मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग के क्षेत्र में करियर की शुरुआत करने वाले फ्रेशर्स के लिए नौकरियों के अवसर खोल दिए हैं. कंपनियां अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के प्रचार, नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने और डेटा आधारित प्लान को गति देने के लिए युवाओं को प्राथमिकता दे रही है.
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Published at : 24 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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