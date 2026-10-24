फेस्टिव सीजन से बढ़ी डिजिटल जॉब्स की मांग, दिल्ली 50% के साथ सबसे आगे

इसमें ई-कॉमर्स टेक सेक्टर स्टार्टअप और रिटेल सेक्टर 93-93 प्रतिशत की हायरिंग इंटेंट के साथ सबसे आगे हैं. वहीं फ्रेशर्स को नौकरी देने के मामले में बेंगलुरु देशभर में 89 प्रतिशत के साथ टॉप पर है. इसके अलावा मार्केटिंग एंड एडवरटाइजिंग सेक्टर में फ्रेशर फायरिंग इंटेंट 59 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो साल की पहली छमाही से तीन प्रतिशत कम है, लेकिन एक्सपर्टीज वाले पदों पर लगातार मांग बनी हुई है.