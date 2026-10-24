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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाफेस्टिव सीजन से बढ़ी डिजिटल जॉब्स की मांग, दिल्ली 50% के साथ सबसे आगे

फेस्टिव सीजन से बढ़ी डिजिटल जॉब्स की मांग, दिल्ली 50% के साथ सबसे आगे

टीमलीज ऐडटेक की ओर से जारी 2026 की दूसरी 6 माही की करियर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भूमिका प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट बनकर उभरी है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 24 Oct 2026 11:38 AM (IST)
टीमलीज ऐडटेक की ओर से जारी 2026 की दूसरी 6 माही की करियर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भूमिका प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट बनकर उभरी है.

देश में जारी फेस्टिव सीजन ने डिजिटल मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग के क्षेत्र में करियर की शुरुआत करने वाले फ्रेशर्स के लिए नौकरियों के अवसर खोल दिए हैं. कंपनियां अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के प्रचार, नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने और डेटा आधारित प्लान को गति देने के लिए युवाओं को प्राथमिकता दे रही है.

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टीमलीज ऐडटेक की ओर से जारी 2026 की दूसरी 6 माही की करियर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भूमिका प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट बनकर उभरी है. दिल्ली में इस पद के लिए एम्प्लॉयर्स का हायरिंग इंटेंट 50 प्रतिशत दर्ज किया गया है. यानी राजधानी में डिजिटल और एडवरटाइजिंग क्षेत्र के आधे संस्थान फ्रेशर को इस पद पर नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं.
टीमलीज ऐडटेक की ओर से जारी 2026 की दूसरी 6 माही की करियर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भूमिका प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट बनकर उभरी है. दिल्ली में इस पद के लिए एम्प्लॉयर्स का हायरिंग इंटेंट 50 प्रतिशत दर्ज किया गया है. यानी राजधानी में डिजिटल और एडवरटाइजिंग क्षेत्र के आधे संस्थान फ्रेशर को इस पद पर नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं.
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इस रिपोर्ट में देश के अलग-अलग शहरों में फ्रेशर्स के लिए अलग-अलग पदों पर मजबूत मांग दर्ज की गई है. ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट खरीदने और लगाने से जुड़ा प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट के लिए हायरिंग में दिल्ली का 50 प्रतिशत है. इसके अलावा पुणे का 48 प्रतिशत और नागपुर 43 प्रतिशत में भी काफी लोकप्रिय है.
इस रिपोर्ट में देश के अलग-अलग शहरों में फ्रेशर्स के लिए अलग-अलग पदों पर मजबूत मांग दर्ज की गई है. ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट खरीदने और लगाने से जुड़ा प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग एसोसिएट के लिए हायरिंग में दिल्ली का 50 प्रतिशत है. इसके अलावा पुणे का 48 प्रतिशत और नागपुर 43 प्रतिशत में भी काफी लोकप्रिय है.
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इसके अलावा मुंबई डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में टॉप पर है. जहां 48 प्रतिशत हायरिंग इंटेंट के साथ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पहला सबसे बड़ा पोस्ट है. वहीं मुंबई के बाद दिल्ली में यह 45 प्रतिशत और कोयंबटूर में 41 प्रतिशत दर्ज किया गया है.
इसके अलावा मुंबई डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव क्षेत्र में टॉप पर है. जहां 48 प्रतिशत हायरिंग इंटेंट के साथ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पहला सबसे बड़ा पोस्ट है. वहीं मुंबई के बाद दिल्ली में यह 45 प्रतिशत और कोयंबटूर में 41 प्रतिशत दर्ज किया गया है.
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वहीं दूसरी भूमिकाओं में गुरुग्राम में कस्टम इनसाइट्स एनालिस्ट के लिए 44 प्रतिशत और बेंगलुरु में मार्केटिंग ऑटोमेशन एसोसिएट के लिए 35 प्रतिशत हायरिंग इंटेंट देखा गया है.
वहीं दूसरी भूमिकाओं में गुरुग्राम में कस्टम इनसाइट्स एनालिस्ट के लिए 44 प्रतिशत और बेंगलुरु में मार्केटिंग ऑटोमेशन एसोसिएट के लिए 35 प्रतिशत हायरिंग इंटेंट देखा गया है.
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टीमलीट एडटेक की यह रिपोर्ट देशभर के 1,097 एम्प्लॉयर्स के सर्वे पर आधारित है. राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों को मिलाकर प्रेशर को नौकरी देने का इरादा पहली छमाही के 73 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया है.
टीमलीट एडटेक की यह रिपोर्ट देशभर के 1,097 एम्प्लॉयर्स के सर्वे पर आधारित है. राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों को मिलाकर प्रेशर को नौकरी देने का इरादा पहली छमाही के 73 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया है.
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इसमें ई-कॉमर्स टेक सेक्टर स्टार्टअप और रिटेल सेक्टर 93-93 प्रतिशत की हायरिंग इंटेंट के साथ सबसे आगे हैं. वहीं फ्रेशर्स को नौकरी देने के मामले में बेंगलुरु देशभर में 89 प्रतिशत के साथ टॉप पर है. इसके अलावा मार्केटिंग एंड एडवरटाइजिंग सेक्टर में फ्रेशर फायरिंग इंटेंट 59 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो साल की पहली छमाही से तीन प्रतिशत कम है, लेकिन एक्सपर्टीज वाले पदों पर लगातार मांग बनी हुई है.
इसमें ई-कॉमर्स टेक सेक्टर स्टार्टअप और रिटेल सेक्टर 93-93 प्रतिशत की हायरिंग इंटेंट के साथ सबसे आगे हैं. वहीं फ्रेशर्स को नौकरी देने के मामले में बेंगलुरु देशभर में 89 प्रतिशत के साथ टॉप पर है. इसके अलावा मार्केटिंग एंड एडवरटाइजिंग सेक्टर में फ्रेशर फायरिंग इंटेंट 59 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो साल की पहली छमाही से तीन प्रतिशत कम है, लेकिन एक्सपर्टीज वाले पदों पर लगातार मांग बनी हुई है.
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इस रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अब केवल किताबी ज्ञान या डिग्री तक सीमित न रहकर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हो.
इस रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अब केवल किताबी ज्ञान या डिग्री तक सीमित न रहकर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश कर रही है, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हो.
Published at : 24 Oct 2026 11:38 AM (IST)
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Education News Fresher Jobs Fresher Job Opportunities

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