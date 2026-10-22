नीता अंबानी के स्कूल का दुनिया में जलवा, IB रैंकिंग 2026 में 9वें नंबर पर पहुंचा
IB डिप्लोमा प्रोग्राम रैंकिंग 2026 में 9वां स्थान हासिल किया. स्कूल दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट है, जो भारत के इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि है.
Written By : कविता गाडरी | Updated at : 22 Oct 2026 08:54 AM (IST)
धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल ने एजुकेशन एडवाइजर्स यूके की ओर से जारी आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम रैंकिंग 2026 में 9वां स्थान हासिल किया है. स्कूल दुनिया के टॉप 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट है, जो भारत के इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. आपको बता दें कि यह रैंकिंग एजुकेशन एडवाइजर्स यूके की ओर से जारी की गई है.
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धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल ने 2026 के आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम में 40.8 पॉइंट्स का एवरेज स्कोर रिकॉर्ड किया है, जो इंस्टीट्यूशन की ओर से प्रोग्राम शुरू करने के बाद से उसका सबसे ज्यादा एकेडमिक परफॉर्मेंस है. ग्लोबल रैंकिंग के आधार पर इन नतीजों ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को इंटरनेशनल लेवल पर लीडिंग आईबी स्कूलों में जगह दी है.
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इस स्कूल के 2026 के ग्रुप में 105 स्टूडेंट थे, जजिससे यह दुनिया भर के टॉप 10 रैंक वाले स्कूलों में सबसे बड़ा आईबी स्टूडेंट ग्रुप बन गया. यह कामयाबी कैंडिडेट्स के छोटे ग्रुप के बजाय तुलनात्मक रूप से बड़े ग्रुप में स्कूल के परफॉर्मेंस को दिखाती हैं.
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वहीं आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम एक इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसे आमतौर पर स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन के आखिरी 2 सालों में करते हैं. यह एग्जाम और दूसरे प्रोग्राम के हिस्सों, जिसमें कोर्स वर्क और इंटरनल असेसमेंट शामिल के जरिए स्टूडेंट का असेसमेंट करता है.
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इसमें धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल का एवरेज स्कोर 40.8 प्वाइंट्स है, जो प्रोग्राम के मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 45 पॉइंट्स अलग है. धीरूभाई अंबानी स्कूल ने इस रिजल्ट को अब तक का अपना सबसे मजबूत एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बताया है. वहीं नीता अंबानी के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की यह रैंकिंग आने के बाद स्कूल ने अपनी रैंकिंग का क्रेडिट पढ़ाई में सख्ती, दिमागी जिज्ञासा, इनोवेशन और पूरी शिक्षा पर जोर देने को दिया है. साथ ही रिजल्ट में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के योगदान को भी माना गया है.
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वहीं आपको बता दें कि इस रैंकिंग में कई देश के स्कूल शामिल है, जिसमें हांगकांग, जापान, यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत के स्कूल भी शामिल है. इनमें हांगकांग का सेंट पॉल्स को-एजुकेशनल कॉलेज को 43.0 पॉइंट्स के एवरेज स्कोर के साथ रैंकिंग में टॉप जगह मिली है. इसके बाद जापान का के. इंटरनेशनल स्कूल टोक्यो 42.7 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है. लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम का किंग्स कॉलेज स्कूल-विंबलडन 42.5 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा है.
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इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हांगकांग का ही जर्मन स्विस इंटरनेशनल स्कूल है. वहीं पांचवें स्थान पर भी हांगकांग का पो ल्युंग कुक न्गान पो लिंग कॉलेज रहा है. वहीं छठे स्थान पर यूके का गोडॉल्फिन एंड लैटिमर स्कूल यूके स्कूल रहा है, जबकि 7वें स्थान पर चीन का गुआंगडोंग कंट्री गार्डन स्कूल रहा है. 8वें स्थान पर हांगकांग का सेंट स्टीफंस कॉलेज रहा है और इसके बाद 9वें स्थान पर भारत का धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल रहा है, जबकि इस लिस्ट में 10वां स्थान भी हांगकांग का HKCCCC लोगोस एकेडमी रहा है.
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वहीं आपको बता दें कि इस लिस्ट में शामिल होने के साथ ही धीरूभाई अंबानी स्कूल भारत में भी काफी पॉपुलर है. स्कूल में कई बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे पढ़ाई करते हैं. वहीं स्कूल की फीस भी काफी मोटी बताई जाती है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार स्कूल में केजी की ट्यूशन फीस सालाना 14 लाख रुपये और 12वीं की फीस 20 लाख रुपये बताई जाती हैं. आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में हर 6 से 7 बच्चों पर एक टीचर की सुविधा इससे सबसे ज्यादा खास और अलग बनाती है.