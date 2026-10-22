नीता अंबानी के स्कूल का दुनिया में जलवा, IB रैंकिंग 2026 में 9वें नंबर पर पहुंचा

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हांगकांग का ही जर्मन स्विस इंटरनेशनल स्कूल है. वहीं पांचवें स्थान पर भी हांगकांग का पो ल्युंग कुक न्गान पो लिंग कॉलेज रहा है. वहीं छठे स्थान पर यूके का गोडॉल्फिन एंड लैटिमर स्कूल यूके स्कूल रहा है, जबकि 7वें स्थान पर चीन का गुआंगडोंग कंट्री गार्डन स्कूल रहा है. 8वें स्थान पर हांगकांग का सेंट स्टीफंस कॉलेज रहा है और इसके बाद 9वें स्थान पर भारत का धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल रहा है, जबकि इस लिस्ट में 10वां स्थान भी हांगकांग का HKCCCC लोगोस एकेडमी रहा है.