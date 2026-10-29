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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी PET के चलते लखनऊ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित, 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल

यूपी PET के चलते लखनऊ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित, 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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PET परीक्षा 2026 को लेकर 30 अक्टूबर को लखनऊ में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 29 Oct 2026 04:56 PM (IST)
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