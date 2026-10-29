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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअमृतसर में मॉल ऑफ अमृतसर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक जख्मी

अमृतसर में मॉल ऑफ अमृतसर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक जख्मी

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 08:42 PM (IST)
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अमृतसर के मॉल ऑफ अमृतसर के पास गोलीबारी हुई है. दो युवक जख्मी हुए हैं. एसीपी ने बताया कि दोनों युवक बाइक पर कहीं जा रहे थे. मॉल के पास नहर के किनारे घात लगा कर खड़े युवकों ने बाइक सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर जिसके चलते दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए है. दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. आसपास इलाके के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं ताकि आरोपियों का पता चल सके.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 29 Oct 2026 08:42 PM (IST)
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