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अमृतसर में मॉल ऑफ अमृतसर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, दो युवक जख्मी
अमृतसर के मॉल ऑफ अमृतसर के पास गोलीबारी हुई है. दो युवक जख्मी हुए हैं. एसीपी ने बताया कि दोनों युवक बाइक पर कहीं जा रहे थे. मॉल के पास नहर के किनारे घात लगा कर खड़े युवकों ने बाइक सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर जिसके चलते दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए है. दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. आसपास इलाके के सीसीटीवी देखे जा रहे हैं ताकि आरोपियों का पता चल सके.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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