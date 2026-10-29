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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC ज्ञानेश कुमार पर यूसुफ पठान का चौंकाने वाला बयान, 'आवाज सुननी ही चाहिए'

CEC ज्ञानेश कुमार पर यूसुफ पठान का चौंकाने वाला बयान, 'आवाज सुननी ही चाहिए'

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध पर एनसीपीआई सांसद यूसुफ पठान ने कहा है कि इस देश के युवा और नागरिक वही चाहते हैं जो उनके अपने हित में हो और उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Oct 2026 08:37 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताते हुए, एनसीपीआई सांसद यूसुफ पठान ने कहा है कि इस देश के युवा और नागरिक वही चाहते हैं जो उनके अपने हित में हो और उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए. 

पठान का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब विपक्ष पूरी तरह से एसआईआर और चुनाव धांधली को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली समेत सीईसी की भूमिका पर सवाल उठा रहा है. इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन भी करेगा. इससे पहले चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल कर चुका है. 

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ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर दी थी सफाई

इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को लेकर यूसुफ पठान के साथ एक विवाद जुड़ा था. जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा था कि ऐसे समय में जब बंगाल, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और पूरे भारत में लोग अपने वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो मैं किसी को किसी पुरस्कार देने के लिए क्यों रिकमेंट करूगा. मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है. अगर ऐसा पत्र कोई लिखा गया है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. सबूत पेश करें. वरना इसे फर्जी और मेरे नाम से गलत इस्तेमाल करने की कोशिश मानें. लोक सच जानना चाहते हैं, अफवाहें नहीं. 

राहुल गांधी ने की प्रदर्शन में आने की अपील

इधर, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है. यह किसी राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं है. यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है. सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं, सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं. एक ही प्रोटेस्ट है. देश का प्रोटेस्ट है. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 29 Oct 2026 08:16 PM (IST)
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