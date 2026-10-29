CEC ज्ञानेश कुमार पर यूसुफ पठान का चौंकाने वाला बयान, 'आवाज सुननी ही चाहिए'

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताते हुए, एनसीपीआई सांसद यूसुफ पठान ने कहा है कि इस देश के युवा और नागरिक वही चाहते हैं जो उनके अपने हित में हो और उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए.

पठान का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब विपक्ष पूरी तरह से एसआईआर और चुनाव धांधली को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली समेत सीईसी की भूमिका पर सवाल उठा रहा है. इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन भी करेगा. इससे पहले चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में अपनी तरफ से हलफनामा दाखिल कर चुका है.

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: On protest against CEC Gyanesh Kumar, NCPI MP Yusuf Pathan says, "The youth and the citizens of this country desire what is in their own best interest, and their voices should be heard." https://t.co/cfkCiRyytC — ANI (@ANI) October 29, 2026

ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर दी थी सफाई

इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को लेकर यूसुफ पठान के साथ एक विवाद जुड़ा था. जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने खंडन करते हुए कहा था कि ऐसे समय में जब बंगाल, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और पूरे भारत में लोग अपने वोट देने के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो मैं किसी को किसी पुरस्कार देने के लिए क्यों रिकमेंट करूगा. मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है. अगर ऐसा पत्र कोई लिखा गया है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. सबूत पेश करें. वरना इसे फर्जी और मेरे नाम से गलत इस्तेमाल करने की कोशिश मानें. लोक सच जानना चाहते हैं, अफवाहें नहीं.

राहुल गांधी ने की प्रदर्शन में आने की अपील

इधर, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि चलो दिल्ली रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है. यह किसी राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं है. यह हिंदुस्तान की आत्मा का मार्च है. सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से तंग हैं, सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं. एक ही प्रोटेस्ट है. देश का प्रोटेस्ट है.