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कौन हैं गुरसिमरत सिंह ढिल्लों? IPS बनने के लिए 4 बार क्रैक किया UPSC
गुरसिमरत सिंह ढिल्लों ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2021 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की. वहीं लगातार चौथे प्रयास में फिर से उन्होंने सफलता हासिल की.
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को देश के सबसे मुश्किल परीक्षा में से एक माना जाता है, जिसे पास करने का सपना हजारों युवा देखते हैं. लेकिन पंजाब के प्रतिभावान युवा गुरसिमरत सिंह ढिल्लों की कहानी बहुत खास है, उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार चार बार पास की है.
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Published at : 26 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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