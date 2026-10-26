कौन हैं गुरसिमरत सिंह ढिल्लों? IPS बनने के लिए 4 बार क्रैक किया UPSC

राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी और डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बने गुरसिमरत सिंह ढिल्लों का मानना था कि पंजाब और देश को अच्छे आईपीएस अधिकारी की जरूरत है. इसी मजबूत इरादे और दूर दृष्टि के साथ उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा का पद हासिल किया. हाल ही में उनके मामा और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनकी यह सफलता की कहानी एक बार फिर चर्चा में आ गई.