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कौन हैं IPS अंकिता शर्मा? विजयादशमी पर साड़ी पहन AK-47 से की हवाई फायरिंग
अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस में अपनी भूमिका और सख्त पुलिसिंग के लिए जानी जाती है. हालांकि इस बार चर्चा की वजह उनकी पुलिसिंग के साथ-साथ दशहरा के कार्यक्रम में एके-47 चलाने का वीडियो भी है.
छत्तीसगढ़ कैडर की आईपीएस अधिकारी अंकिता शर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दरअसल विजयदशमी के मौके पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजा के दौरान उनका एके-47 राइफल से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में अंकित शर्मा साड़ी पहने नजर आ रही है. इस दौरान उन्होंने शस्त्र पूजा के बाद राइफल से हवाई फायरिंग की. यह घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोगों ने उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ की, तो कुछ लोगों ने हथियार की सुरक्षा और फायरिंग के तरीके पर सवाल उठाए.
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Published at : 21 Oct 2026 10:51 PM (IST)
Tags :Education News IPS Ankita Sharma
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