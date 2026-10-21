कौन हैं IPS अंकिता शर्मा? विजयादशमी पर साड़ी पहन AK-47 से की हवाई फायरिंग

छत्तीसगढ़ में अलग-अलग पदों पर काम करते हुए वह कई चुनौती पूर्ण क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे चुकी है. नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिसिंग और सुरक्षा से जुड़े अभियानों में उनकी भूमिका रही है. पुलिस विभाग में उनके काम और सार्वजनिक छवि के चलते उन्हें लेडी सिंघम कहा जाता है. वहीं अंकिता शर्मा की चर्चा केवल उनके वायरल वीडियो की वजह से नहीं होती, बल्कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने तक का उनका सफर भी कई बार सामने आ चुका है.