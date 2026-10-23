यूपी में कैसे फ्री कोचिंग ले सकते हैं JEE-NEET स्टूडेंट्स? जानें डिटेल्स

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कक्षा 10वीं के गणित और साइंस विषयों में प्राप्त अंकों को आधार बनाया गया है. इसमें जेईई की कोचिंग के लिए कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान में छात्रों के कम से कम 85 प्रतिशत अंक अनिवार्य है. इसके अलावा छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी गई है, जिसके बाद छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत अंक तय किए गए हैं. वहीं ओबीसी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए भी नियमानुसार अलग से छूट के मानक लागू होंगे.