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यूपी में कैसे फ्री कोचिंग ले सकते हैं JEE-NEET स्टूडेंट्स? जानें डिटेल्स
योगी सरकार ने दक्षणा फाउंडेशन के साथ मिलकर विशेष पहल की. इसके तहत12वीं में पढ़ने वाले साइंस के विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई और नीट की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी.
कई बार आर्थिक तंगी और महंगी कोचिंग फीस के कारण अक्सर गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों का डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनने का सपना अधूरा रह जाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दक्षणा फाउंडेशन के साथ मिलकर एक विशेष पहल की है. इस योजना के तहत कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले साइंस के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं जैसे जेईई और नीट की तैयारी के लिए पूरे 1 साल तक की बिल्कुल मुफ्त कोचिंग दी जाएगी. इन छात्र-छात्राओं को पुणे स्थित दक्षणा वेली कैंपस में फ्री कोचिंग के साथ-साथ मुफ्त रहने का आवास और पौष्टिक भोजन की भी सुविधा मिलेगी.
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Published at : 23 Oct 2026 08:25 AM (IST)
Tags :Education News
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