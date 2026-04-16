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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाClassroom Boundaries: कक्षा में शिक्षक-छात्र के बीच कभी नहीं होनी चाहिए ये बातें, पूरी जिंदगी नजर आता है इसका असर

Classroom Boundaries: कक्षा में शिक्षक-छात्र के बीच कभी नहीं होनी चाहिए ये बातें, पूरी जिंदगी नजर आता है इसका असर

classroom boundaries: कक्षा में हमेशा ध्यान रखें कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने से बचना चाहिए. आइए आज जानते हैं ऐसी कुछ बातें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Apr 2026 06:01 PM (IST)
classroom boundaries: कक्षा में हमेशा ध्यान रखें कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने से बचना चाहिए. आइए आज जानते हैं ऐसी कुछ बातें.

शिक्षक छात्र के बीच अनुचित बातें

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व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें- कक्षा में कभी भी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें नहीं करनी चाहिए. उदाहरण के लिए, शिक्षक को छात्र से यह नहीं पूछना चाहिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है. शिक्षक द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाने पर छात्र जरूरत से ज्यादा असहज महसूस कर सकते हैं, छात्रों को भी अपने शिक्षक से कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए.
व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें- कक्षा में कभी भी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें नहीं करनी चाहिए. उदाहरण के लिए, शिक्षक को छात्र से यह नहीं पूछना चाहिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है. शिक्षक द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाने पर छात्र जरूरत से ज्यादा असहज महसूस कर सकते हैं, छात्रों को भी अपने शिक्षक से कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए.
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रूप-रंग या पहनावे पर अनुचित टिप्पणियां- शिक्षक को कभी भी अपने छात्र पर उनके रूप, रंग या पहनावे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा देता है या काफी घटा देता है.
रूप-रंग या पहनावे पर अनुचित टिप्पणियां- शिक्षक को कभी भी अपने छात्र पर उनके रूप, रंग या पहनावे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के अंदर आत्मविश्वास को या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ा देता है या काफी घटा देता है.
Published at : 16 Apr 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Classroom Boundaries Inappropriate Teacher Behavior Student Discomfort Student Teacher Boundries

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