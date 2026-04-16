व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें- कक्षा में कभी भी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें नहीं करनी चाहिए. उदाहरण के लिए, शिक्षक को छात्र से यह नहीं पूछना चाहिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत मामला है. शिक्षक द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाने पर छात्र जरूरत से ज्यादा असहज महसूस कर सकते हैं, छात्रों को भी अपने शिक्षक से कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए.