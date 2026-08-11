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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीNTPC में नौकरी का मौका, डिप्टी मैनेजर पदों के लिए 12 अगस्त से आवेदन शुरू

NTPC में नौकरी का मौका, डिप्टी मैनेजर पदों के लिए 12 अगस्त से आवेदन शुरू

एनटीपीसी लिमिटेड ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभागों में कुल 135 पद भरे जाएंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 11 Aug 2026 01:44 PM (IST)
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इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने भर्ती का मौका दिया है. कंपनी ने डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विभागों में कुल 135 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी, जबकि उम्मीदवार 26 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 

135 पदों पर होगी भर्ती 

एनटीपीसी की इस भर्ती में डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल) के 55 पद, डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) के 40 पद और डिप्टी मैनेजर (कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट) के 40 पद शामिल है. यानी कुल 135 रिएक्शन पर नियुक्तियां की जाएगी. इन पदों के लिए आवेदन करने की वाले उम्मीदवारों को संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में फुलटाइम बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए. उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में जरूरी काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. 

किस ब्रांच के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन 

डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) पद के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई-बीटेक करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं डिप्टी मैनेजर (मैकेनिक) के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, थर्मल इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में डिग्री जरूरी है. इसके अलावा सी एंड आई पद के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन,  इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई-बीटेक होने चाहिए. 

2 लाख तक मिलेगी सैलरी 

एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर का पद ई4 ग्रेड में है. चयनित उम्मीदवारों को 70,000 से 2 लाख रुपये तक का आईडीए पे स्केल मिलेगा. इसके अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार डीए, अलग-अलग भत्ते, मेडिकल सुविधाएं और दूसरे लाभ भी दिए जाएंगे. 

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एक्सपीरियंस उम्मीदवारों के लिए भर्ती 

यह भर्ती खासतौर पर संबंधित क्षेत्र में काम का एक्सपीरियंस रखने वाले इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए है. उम्मीदवारों के पास डिग्री पूरी करने के बाद संबंधित क्षेत्र का निर्धारित एक्सपीरियंस होना चाहिए. उम्र सीमा और अनुभव से जुड़ी जरूरी शर्तों की जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी 

इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन 

एनटीपीसी की ओर से उम्मीदवारों की ओर से जमा किए गए आवेदन और उनकी योग्यता व अनुभव की जांच की जाएगी. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू  के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन 

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  • इसके बाद करियर ऑप्शन खोले और एनटीपीसी डिप्टी मैनेजर भर्ती 2026 लिंक पर क्लिक करें
  • अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं
  • आवेदन पत्र में व्यक्तिगत डिटेल, शैक्षणिक योग्यता और काम का एक्सपीरियंस भरें.
  • फोटो सिग्नेचर और प्रमाण पत्र सहित जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • अब ऑनलाइन फीस का पेमेंट करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 11 Aug 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
NTPC Recruitment 2026 NTPC Deputy Manager Recruitment NTPC Government JObs
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